Certains éléments d’Avatar 2 et des suites pourraient déjà être à l’intérieur de Pandora de Disney World

Bien sûr, compte tenu de la route absolument sauvage que les suites d’Avatar ont empruntée pour atteindre le grand écran, et du fait que techniquement, seuls deux d’entre eux se produisent à coup sûr en ce moment, tout est possible. Il se pourrait très bien que tout ce que James Cameron a convaincu Imagineers de créer pour Pandora: The World of Avatar, a changé quelque part en cours de route au fur et à mesure de l’écriture des films. Il a fallu des années à Cameron pour déterminer combien de films Avatar il y aurait, peu importe ce qu’ils contenaient, il est donc possible que beaucoup de choses aient changé pendant cette période.