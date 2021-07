Certains employés d’Apple continuent de faire pression pour des politiques de FMH plus flexibles, citant l’augmentation des cas de COVID-19 et l’incertitude future

Au cours des dernières semaines, nous avons de plus en plus entendu parler de certains employés d’Apple qui souhaitent que l’entreprise soit plus flexible avec les politiques de travail à domicile alors qu’elle pousse ses employés à retourner à Cupertino. Une nouvelle lettre signée par des centaines d’employés d’Apple vus par Vox indique que l’entreprise devrait réviser sa politique de retour au bureau, ainsi que donner deux options pour la WFH locale et la WFH distante.

Les employés ont soulevé la question de la nouvelle augmentation du nombre de COVID-19 dans le monde et des vaccins s’avérant moins efficaces contre la nouvelle variante Delta. Selon la lettre, l’équipe People d’Apple a essayé de comprendre les “situations personnelles” de ses employés, bien qu'”il ait été décevant de voir ces histoires personnelles ne pas être reconnues individuellement ou par un quelconque changement de politique”.

La lettre indique qu’environ 68% des répondants à l’enquête informelle étaient plutôt ou fortement d’accord pour dire que le manque de flexibilité de localisation les inciterait probablement à quitter Apple.

« (…) C’est plus de 1100 membres de notre famille Apple, et nous nous soucions de chacun d’entre eux. Alors que les chiffres du COVID-19 augmentent à nouveau dans le monde, que les vaccins s’avèrent moins efficaces contre la variante Delta et que les effets à long terme de l’infection ne sont pas bien compris, il est trop tôt pour forcer les personnes préoccupées à revenir au bureau. De plus, permettre une plus grande flexibilité que l’horaire 3/2 actuel nous permettrait de vraiment valider si certaines personnes travaillant à distance, et pas seulement tout le monde travaillant occasionnellement à domicile, est compatible avec la culture de collaboration d’Apple.

La semaine dernière, certains employés d’Apple ont déclaré qu’Apple refusait encore plus de demandes de ceux qui souhaitent continuer à travailler à domicile au lieu du nouveau modèle hybride. Dans leur chaîne Slack avec 6 000 membres, les employés ont fait valoir qu’ils quitteraient Apple si l’entreprise ne changeait pas sa décision.

Le mois dernier, une enquête interne organisée par des employés d’Apple a montré qu’au moins 90 % des employés souhaitent de la flexibilité lorsqu’il s’agit de travailler à distance, mais l’entreprise soutient que travailler en personne est essentiel et s’attend à ce que tout le monde soit bientôt de retour au bureau.

Apple a de nouveau refusé de commenter le rapport.

