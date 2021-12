Certains employés d’Apple prévoient un débrayage pour le réveillon de Noël [Update: Demands incl. raises, hazard pay]

Cette année, nous avons vu des employés d’Apple parler de leurs expériences négatives au sein de l’entreprise et plaider publiquement en faveur du changement d’une manière que nous n’avions jamais vue auparavant. Et après avoir formé le mouvement #AppleToo qui a pris de l’ampleur plus tôt cette année, le groupe a évolué, le dernier effort étant un débrayage la veille de Noël.

Mise à jour 24/12/09:20 PT : Apple Together a partagé une liste spécifique de demandes pour Apple ce matin.

Dans un nouveau tweet, Apple Together a partagé :

Nous exigeons une prime de risque Nous exigeons une couverture des primes de soins de santé Nous exigeons des congés payés plus accessibles Nous exigeons des avantages à temps plein pour les travailleurs à temps partiel Nous exigeons des protections contre les clients abusifs Pour la pandémie Masques N95 pour toutes les stations de désinfection Sur rendez-vous uniquement Pas de flânage

On ne sait pas à quel point le débrayage/l’appel est répandu aujourd’hui dans les Apple Stores, AppleCare et plus encore, mais vous pouvez garder un œil sur les personnes participant et soutenant Apple Together avec le hashtag Twitter #AppleWalkout.

Repéré par Zoë Schiffer, précédemment organisé sous AppleToo, « Apple Together » a partagé un appel à l’action pour les employés d’Apple et les clients d’Apple sur Twitter cet après-midi.

Alors qu’une bonne partie des employés d’Apple seront en vacances la veille de Noël/le week-end de Noël, de nombreux employés d’Apple et d’AppleCare doivent travailler.

Comme le montre l’image ci-dessus, Apple Together demande de meilleures conditions de travail, notamment un lieu de travail respectueux, des congés de maladie payés, une protection en première ligne et des soins de santé mentale appropriés.

Bien que l’objectif soit de faire sortir tous les employés d’Apple, Apple Together demande également aux clients de ne pas acheter chez Apple la veille de Noël.

Le groupe dispose également d’un site internet avec plus de précisions sur sa mission.

