Certains employés de Google pourront retourner au bureau en avril

Cette semaine, Google a partagé ses plans de réouverture aux employés alors que l’entreprise se prépare à un monde post-pandémique. La société envisage un programme de retour au bureau à plus petite échelle. Une grande partie des États-Unis étant vaccinée contre le COVID-19, il espère maintenant voir certains employés retourner au bureau en avril.

Dans un mémo vu par Axios, Fionna Cicconi, SVP et directrice des ressources humaines de Google, a déclaré:

Aux Etats-Unis, la situation est également mitigée et il faut continuer à rester vigilant pour éviter une nouvelle vague du virus. Nous constatons également des améliorations encourageantes dans certaines régions du pays. Je suis heureux de dire qu’au cours du mois prochain, il est probable que nous commencerons à accueillir de nouveau les Googleurs dans certains de nos bureaux américains sur une base volontaire.

Selon CNBC, les projets plus larges de Google en ce qui concerne la réouverture des bureaux restent les mêmes. Les salariés pourront reprendre le travail en masse en septembre comme annoncé en décembre dernier, mais l’entreprise ne supprimera pas le travail à distance. Certains employés pourront participer à un modèle de travail hybride, avec trois jours au bureau et deux jours à la maison.

Google n’adoptera pas un modèle de travail permanent à domicile, et les documents repérés par CNBC indiquent que les employés devraient postuler s’ils voulaient travailler à distance pendant des périodes allant de 14 jours à un an au maximum. Il est également probable que les employés qui choisissent de travailler à distance ou qui ont quitté les emplacements plus chers de Google voient un ajustement de salaire pour refléter la baisse de leur coût de la vie.

