Certains épisodes de la série télévisée The Last of Us seront réalisés par Neil Druckmann

Neil Druckmann est l’un des réalisateurs de la première saison de la série télévisée The Last of Us, a révélé une liste de production mise à jour sur le site Web de la Guilde canadienne des réalisateurs.

Le coprésident et directeur créatif de Naughty Dog prendra sa place parmi les cinq réalisateurs de la première saison, a été choisi par VGC aujourd’hui.

La première saison devrait aborder les événements qui se sont produits dans le premier jeu – avec peut-être un peu de contenu de The Last of Us, Part II faisant aussi son chemin – il est donc logique que Druckmann (qui a été intimement impliqué dans la série chez Naughty Dog en tant qu’écrivain depuis sa première apparition en 2013) assumera les fonctions de réalisateur de l’émission.

Nous savions auparavant que Craig Mazin de Druckmann et Chernobyl produirait la série aux côtés de Carolyn Strauss (Tchernobyl, Game of Thrones), Evan Wells de Naughty Dog et Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. Mais la révélation que Druckmann dirigera certains épisodes est totalement inédite.

Le cinéaste russe Kantemir Balagov dirigera le pilote de l’adaptation, préparant le terrain pour ce qui est à venir. L’ensemble du spectacle a également été écrit par Neil Druckmann.

L’adaptation télévisée de HBO mettra également en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Pascal est connu pour avoir joué Oberyn Martell dans Game of Thrones de HBO et en tant que protagoniste de The Mandalorian de Disney. Ramsey était également dans Game of Thrones et a joué le rôle de Lyanna Mormont.

L’acteur qui a interprété Marlene dans les jeux The Last of Us, Merle Dandridge, reprendra également le rôle dans la série de HBO.

Étant donné que l’émission en est encore aux premiers stades de la production, aucune date de diffusion n’a été fixée, bien qu’elle devrait terminer le tournage en juin 2022.