Certains États mettront en œuvre des réformes du travail dans 3 à 5 mois

Pour sa part, le Centre est prêt avec les règles de mise en œuvre dans les quatre codes.

Les propositions de réforme du travail introduites par le biais de quatre codes du travail, telles que l’octroi de la liberté aux entreprises de licencier des travailleurs sans autorisation préalable du gouvernement et de garantir un salaire minimum à tous les travailleurs, seront probablement déployées dans les trois à cinq prochains mois dans certains États, dont l’Uttar Pradesh, Bihar et Madhya Pradesh, selon une source officielle.

Le code du travail sur les salaires a été adopté en août 2019 ; Le Parlement a approuvé trois autres codes – sur les relations industrielles, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail – le 23 septembre de l’année dernière.

Les codes du travail ont un concept de gouvernement approprié. Le gouvernement central est le gouvernement approprié pour les entreprises du secteur public, les chemins de fer, les ports. Mais pour la grande majorité de l’industrie, qui couvre pratiquement tout le secteur privé, le gouvernement de l’État est le gouvernement approprié. Tant que les États n’auront pas établi leurs propres règles, aucun cadre ne s’appliquera à ces entités.

« Des progrès considérables ont été réalisés par les États, nous suivons les États en permanence. Cinq États sont prêts avec le projet de règles. Environ 12 États ont presque terminé les travaux de finalisation des règles et ont envoyé le projet de règles à leurs départements du travail respectifs pour vérification. Le déploiement pourrait avoir lieu dans 3 à 5 mois », a déclaré un haut responsable du ministère du Travail.

Le Centre avait précédemment suspendu le plan initial de déploiement des codes à partir du 1er avril 2021, citant la léthargie affichée par plusieurs États. Bien qu’aucune nouvelle échéance n’ait été donnée à l’époque, de hauts responsables gouvernementaux ont laissé entendre que d’ici juin, des règles pourraient être mises en œuvre dans la sphère centrale en espérant que les principaux États industrialisés proposeront les règles pour les mettre en œuvre dans leur arène.

L’augmentation rapide des cas de coronavirus a encore retardé la mise en œuvre des propositions ambitieuses de réforme du travail.

