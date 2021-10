Certains étudiants profitent de cette fonctionnalité d’iOS 15 pour voler des notes | La technologie

Les étudiants chanceux qui ont un iPhone compatible avec iOS 15 ont une fonctionnalité qui leur permet de voler des notes à d’autres camarades de classe à distance.

La technologie est là pour nous faciliter la vie, même si cela signifie parfois faire l’impasse sur une certaine morale. Et, est-ce qu’une fonctionnalité annoncée par Apple lors de la présentation d’iOS 15 est devenue l’arme secrète de nombreux étudiants paresseux.

Il peut sembler au premier abord qu’iOS 15 et les étudiants n’y sont pas pour beaucoup. Mais les chemins de la vie sont capricieux et ont fait se mélanger deux composants presque explosifs.

Les cours sont durs, c’est quelque chose de globalement accepté et prendre des notes l’est encore plus. En fait, c’est une tâche fastidieuse qui demande une concentration maximale. De nombreux étudiants préfèrent les demander après avoir terminé les cours ou ne s’inscrivent tout simplement pas.

L’arrivée d’iOS 15 aux étudiants munis de téléphones Apple a ouvert une troisième option. Désormais, ils peuvent voler à distance ce que leurs collègues ont écrit. Oui, vous avez bien lu, en volant des notes à distance.

les étudiants commencent à se voler les notes avec iOS 15 et c’est… une sorte de génie pic.twitter.com/klE992DuBn – juan (@juanbuis) 14 octobre 2021

La fonctionnalité qui permet cela est « Live Text » dans iOS 15, cette fonctionnalité permet à la caméra mobile de devenir un scanner puissant. Ainsi, juste en pointant la caméra sur un texte, le mobile le reconnaît et le copie dans le presse-papiers.

Un utilisateur de Twitter a mis en ligne une vidéo sur le réseau social de l’oiseau bleu montrant comment il utilise cette fonctionnalité pour obtenir des notes d’un collègue. Ce qu’il fait, c’est déverrouiller le mobile, accéder à la caméra et pointer vers le contenu.

La chose amusante à ce sujet est qu’on le voit faire beaucoup de zoom, en fait, l’image à nos yeux n’est pas si nette que nous pouvons faire une copie manuelle du contenu qui est vu sur la photo.

Mais pour l’algorithme, cette fonctionnalité est plus que suffisante et il est capable de reconnaître les lettres sans trop de problème, en plus de former ensuite les phrases et de permettre leur copie dans n’importe quel fichier texte.