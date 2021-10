Certains fans d’Arsenal inquiets des commentaires de Mikel Arteta sur William Saliba

Photo de John Berry/.

Les fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour réagir après que Mikel Arteta a commenté William Saliba, au milieu de points d’interrogation entourant l’avenir du défenseur.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, l’homme d’Arsenal à 27 millions de livres sterling a fait la une des journaux après avoir livré un superbe spectacle pour Marseille contre le Paris Saint-Germain dimanche.

Saliba a réussi de manière impressionnante à garder une feuille blanche contre Neymar, Kylian Mbappe et Lionel Messi.

Le meilleur diplômé de l’Académie de chaque équipe de Premier League au cours des 7 dernières années

BridTV

5757

Le meilleur diplômé de l’Académie de chaque équipe de Premier League au cours des 7 dernières années

880931

880931

centre

13872

S’exprimant avant l’affrontement d’Arsenal avec Leicester samedi, Arteta a déclaré qu’Edu et le gestionnaire de prêts Ben Knapper s’étaient rendus en France pour assister à sa démonstration héroïque.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’avenir réserve à Saliba à l’Emirates Stadium, Arteta a déclaré à Football London : « En tant que club, nous sommes toujours en contact. Edu et Ben étaient là pour le surveiller et surveiller de près les progrès qu’il faisait.

«Je pense qu’il y a de la place (pour Saliba la saison prochaine). Cela dépendra de ce qui se passera avec les autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant. »

Maintenant, les fans d’Arsenal ci-dessous sont un peu inquiets par ces commentaires.

Arsenal doit-il garder William Saliba ?

Photo de John Berry/.

À notre avis, nous n’avons aucune idée en quoi c’est même une question.

Nous croyons fermement que tout le monde devrait avoir au moins une chance de faire ses preuves – ce ne serait pas juste autrement.

À cet égard, il est décevant de voir qu’Arteta n’a pas réellement offert à Saliba une apparition compétitive en équipe première depuis le remplacement d’Unai Emery.

Comment l’Espagnol est-il censé prendre une décision sur le joueur de 20 ans sans vraiment voir ce qu’il peut faire sous un maillot d’Arsenal ?

Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via .

Saliba n’était pas bon marché, et il était temps que les Gunners commencent à en avoir pour leur argent.

Si Arteta ne donne pas d’opportunité au défenseur central la saison prochaine, il pourrait y avoir des émeutes à l’Emirates Stadium.

Pour l’instant, voyons ce que les fans d’Arsenal sur Twitter ont dit à propos des commentaires d’Arteta sur Saliba…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Cela n’a pas l’air super positif. J’aurais aimé les voir parler de son retour en compétition. – CPHGunner (@CphGunner) 29 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Rien de ce qu’il dit à propos de Saliba ne vous donne l’assurance qu’il a une bonne foi en lui. Comparez cela à tout ce qu’il a dit sur un ESR ou Saka https://t.co/tIhge7V6RT – Tony Soprano (@SVCarbaholic) 29 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il ment beaucoup donc je n’y crois pas https://t.co/CHQiObJYy3 – Bysö 〽️ (@hawt_red) 29 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’aime pas le son de ça https://t.co/KGI2rh2RHC — Éire Gooner (@eire_gooner) 29 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Arteta est un gars vraiment bizarre. On dirait qu’il est un problème personnel avec Saliba. Ne dit jamais rien de positif à son sujet https://t.co/WdftjA77FI – Gavan (@Gavan_Sanghera) 29 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Des commentaires comme celui-ci sont ce qui frustre les gens. Il n’y a pas de monde où les goûts de Pablo Mari/Chambers/Holding devraient avoir des opportunités à Arsenal sur Saliba. Sans oublier que Kolasinac a joué au LCB cette saison. https://t.co/d7YOI5k2X2 – kt (@ktcoaching1) 29 octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, l’Anglais qui « ressemble à Mbappe » commente son avenir; Edu, Tottenham et Liverpool le veulent