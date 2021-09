Certains fans d’Arsenal pensent qu’ils ont le “meilleur milieu de terrain du monde”

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Certains fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction au milieu de terrain des Gunners Albert Sambi Lokonga faisant ses débuts seniors pour la Belgique.

C’est quoi l’histoire?

Lokonga a rejoint Arsenal en provenance d’Anderlecht lors du mercato estival.

BBC Sport a rapporté que les Gunners ont payé au club belge 17,2 millions de livres sterling de frais de transfert pour le milieu de terrain international belge.

Comment Hearts est devenu le PLUS GRAND club appartenant à des fans du Royaume-Uni

BridTV

4664

Comment Hearts est devenu le PLUS GRAND club appartenant à des fans du Royaume-Uni

856277

856277

centre

UCRodXCizEzovUaCGqBvLwNA

Pas la vieille entreprise (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AKedOLRpbnizBpmuJLlXZxJQc24ygRz5Q44w3oO71XTL=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Le joueur de 21 ans a fait ses débuts seniors pour la Belgique hier soir.

Le milieu de terrain d’Arsenal a remplacé la Belgique lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre l’Estonie.

Photo by Jan De Meuleneir / Photo News via .

Que disent les fans d’Arsenal ?

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, les fans d’Arsenal sont ravis de voir Lokonga faire ses débuts pour la Belgique.

Eh bien, certains d’entre eux de toute façon.

Le jeune est très talentueux et prometteur, et faire partie de l’équipe belge qui comprend Romelu Lukaku et Eden Hazard ne peut que l’aider à s’améliorer et à s’améliorer.

Lokonga a déjà fait une impression positive sur les fans d’Arsenal, comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous.

Photo de Sylvain Lefèvre/.

Certains supporters du club du nord de Londres pensent que le joueur de 21 ans est meilleur que l’international suisse Granit Xhaka, et qu’il est le meilleur milieu de terrain du monde.

Lokonga a fait deux apparitions en Premier League pour Arsenal jusqu’à présent cette saison.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Des tas de talents. Sera l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue en 2/3 saisons. Chaque outil du kit dont vous avez besoin – The_Arsenal_Goonbag (@ArsenalGoonbag) 3 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Meilleur milieu de terrain en prem – ™️ (@TM9_Afc) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

meilleur milieu de terrain du monde – Arun Munagala (@arun_munagala) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

meilleur milieu de terrain belge dans le prem dans mon livre – (@ecfcjake7) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Meilleur milieu de terrain du monde – GunnerMichael (@GunnersFCARS) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Lui et Partey dans un pivot 🔥 – Seb (@AfcSeb1) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mieux que Xhaka, démarre-le – dorćol 🇷🇸 (@drclafc) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Partenariat He & Partey pour le reste de la saison, s’il vous plaît ! @m8arteta – KING👑 (@_IKENNA_) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il était MASSIF – Mg🥶 (@AFC_Mgg) 2 septembre 2021

Dans d’autres nouvelles, Report: Liverpool, Tottenham et Rafa sont confrontés à un gros problème après l’échec des poursuites d’une star de 21,5 millions de livres sterling