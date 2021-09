Certains fans d’Arsenal pensent qu’ils ont un joyau

Photo de Oli Scarff/.

Certains fans d’Arsenal ont bavé sur Charlie Patino après sa performance pour les U21.

Oui, la pause internationale a peut-être interrompu le football de haut niveau, mais il y a encore beaucoup d’action pour les jeunes à regarder, et les Gunners ont affronté Swindon mardi dans le Trophée Papa John.

Les jeunes Gunners ont perdu 2-1 ce jour-là, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas quelques performances de qualité à digérer du club londonien.

En effet, certains des jeunes talents exposés étaient fascinants, et un joueur, en particulier, a attiré l’attention, et c’est Patino.

Patino est présenté comme une future star depuis un certain temps maintenant, et mardi, il a montré exactement pourquoi certaines personnes au sein du club attendent de grandes choses du milieu de terrain.

Il a l’air si à l’aise avec le ballon et c’est un passeur fantastique, ce qui a amené de nombreux supporters à le comparer à Liam Brady, Jack Wilshere et Santi Cazorla.

Un fan est même allé jusqu’à le comparer à la légende de Manchester City David Silva.

Voici ce que les supporters d’Arsenal ont dit à propos de Patino sur les réseaux sociaux…

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Ce type me rappelle Wilshere. Contrôle rapproché et passe à droite. Mon inquiétude est la même que celle que j’ai trouvée avec Jack aussi – tient le ballon plus longtemps et reçoit donc des coups désagréables de la part de l’opposition.

– Chux (@MaziChux) 7 septembre 2021