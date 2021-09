Certains fans d’Arsenal réagissent à la revendication d’Arteta concernant un joueur de 30 millions de livres sterling

in

Les fans d’Arsenal pensent que Mikel Arteta lancera Granit Xhaka dans le derby du nord de Londres après ses commentaires sur le joueur.

Le joueur de 28 ans est disponible pour jouer pour Arsenal dimanche après sa récente suspension.

En son absence, les hommes d’Arteta ont remporté les trois matchs, notamment en obtenant trois feuilles blanches dans le processus.

Mais Arteta pourrait-il commencer Xhaka aux Emirats parce que, selon son manager, comme il l’a dit à Football London : « Il est revenu et il volait (à l’entraînement) parce qu’il prend vraiment soin de lui.

« Il s’entraîne toujours. Comme il le fait toujours, il donnait le maximum et la meilleure attitude possible pour concourir et gagner des matchs. »

Les goûts de Thomas Partey, Ainsley Maitland-Niles et Albert Sambi Lokonga ont joué les rôles les plus défensifs pour les Gunners ces derniers temps.

Mais chaque fois que Xhaka a été disponible pour Arteta, il a lancé le joueur de 30 millions de livres sterling (Sky Sports), mais les fans ne veulent pas qu’il soit ramené contre les Spurs.

En ce qui concerne Arsenal et la Suisse, il semble y avoir deux Xhaka différents qui se présentent.

Si le milieu de terrain percutant était capable de transcender ses performances internationales sur la scène nationale, il serait un batteur mondial, mais quelque chose le retient.

Quoi qu’il en soit, si Xhaka commence, attendez-vous à ce qu’il exige le ballon et qu’il fournisse l’agressivité nécessaire dans un derby fougueux.

Donc, peut-être que la nature agressive de Xhaka est nécessaire et cela convient probablement à ce match.

Néanmoins, voici une sélection de fans d’Arsenal réagissant à l’affirmation d’Arteta à propos de Xhaka :

Il va le démarrer, n’est-ce pas ? – Devs (@DeliberatelyD) 25 septembre 2021

Quelqu’un doit dire à @m8arteta que Xhaka ne commencera jamais dans les meilleurs clubs d’Europe et de l’EPL. Xhaka est un handicap, @Arsenal a gagné 3 matchs sans lui. Il est un handicap dans l’équipe. – K. San (@ayala10ng) 25 septembre 2021

Donner le maximum et avoir une bonne attitude c’est bien mais ça ne compense pas un manque de qualité. – K_Tweets (@realK_Tweets) 25 septembre 2021

Joueur différent pour la Suisse 😭 – Seb (@AfcSeb1) 24 septembre 2021

Peu importe, s’il est aussi en forme que Captain America, ne le jouez pas dimanche. – Kraiggy (@Kruptos6) 24 septembre 2021

Il commence ce gars 😩 – Akanbi (@sulexist) 25 septembre 2021

