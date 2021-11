Certains fans d’Arsenal réagissent aux nouvelles de « Spursy »

Photo de Visionhaus/.

Certains fans d’Arsenal sur les réseaux sociaux ont réagi après que Pierre-Emerick Aubameyang a admis qu’il avait presque signé pour Tottenham.

Le capitaine d’Arsenal a déclaré sur la chaîne YouTube de Sky Sports qu’il avait presque rejoint les rivaux les plus féroces des Gunners.

« J’étais sur le point de signer pour Tottenham, mais je ne sais pas ce qu’ils ont fait, alors maintenant je prendrais ma retraite à coup sûr. C’était quand j’étais à Saint-Etienne. Je suis venu ici, je suis également allé au stade à White Hart Lane, mais le lendemain, ils n’ont jamais rappelé, alors j’étais comme ‘d’accord, pas de soucis’ », a déclaré Aubameyang.

Aubameyang finirait bien sûr par signer pour Arsenal, et il est juste de dire qu’il a fait ses preuves avec les Gunners.

En effet, l’attaquant gabonais est un ancien vainqueur du Soulier d’Or et ses buts ont propulsé Arsenal vers l’argenterie par le passé.

Qui sait où seraient les Spurs maintenant s’ils avaient signé Aubameyang, peut-être qu’ils se seraient battus plus en finale de la Ligue des champions en 2019, ou peut-être qu’ils auraient rapproché Leicester City encore plus près dans la course au titre. en 2016.

Voici ce que les fans d’Arsenal ont dit après avoir entendu Aubameyang rejeter les Spurs…

Photo de Catherine Ivill/.

La chose la plus Tottenham Hotspur que j’ai entendue lol – Kevin (@_KevinAFC) 12 novembre 2021

Les Spurs prennent plus de L de leur passé. – giorgos_kyriakides (@giorgos_kyriaki) 12 novembre 2021

Spurs embouteillant encore autre chose – garçon sensible 🇵🇱 (@gooner_sensible) 12 novembre 2021

Littéralement, le passé est revenu hanter Tottenham !!! Histoire irréelle de mon capitaine @Auba ! Dieu merci, il est finalement venu dans le plus grand club de Londres ! @Arsenal https://t.co/tuP7VhgGoD – giorgos_kyriakides (@giorgos_kyriaki) 12 novembre 2021

Vous n’êtes tout simplement pas plus nerveux https://t.co/5fCgpFF739 – Mikes (@GloballMikes) 12 novembre 2021

Je suis vraiment intrigué de savoir qui était en charge du recrutement des Spurs qui a identifié Auba, Zaha et Grealish quelques bonnes années avant qu’ils n’explosent. https://t.co/0mFuESbUVo – Les Poznan Boys (@PoznanBoys) 12 novembre 2021

Photo de Visionhaus/.

