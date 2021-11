Certains fans d’Arsenal repèrent ce que Ben White faisait dans le bus de l’équipe après Leicester

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Les fans d’Arsenal ont adoré voir Ben White et Rob Holding se joindre à leur nouveau chant sur le chemin du retour de Leicester City.

Camp heureux

Les fans d’Arsenal ont chanté les noms d’Emile Smith Rowe et de Bukayo Saka à Rocking All over the World de Status Quo.

Et lorsque la chanson est arrivée alors qu’Arsenal revenait du King Power Stadium, Holding et White n’ont pas tardé à se joindre à nous, pour le plus grand plaisir des fans des Gunners.

On dirait une équipe sans ego. La plupart des joueurs se débrouillent bien pour eux-mêmes, et ceux qui ne le sont pas (Holding prenant la vidéo) sont toujours heureux pour l’équipe, ou du moins essaient de l’être. – The Gooner Gazette (@gooner_gazette) 30 octobre 2021

Exceptionnel. Se débarrasser de notre ancien numéro 10 toxique a contribué à favoriser une culture différente. – CPHGunner (@CphGunner) 30 octobre 2021

C’est l’esprit d’équipe dont nous rêvions il y a 18 mois. Ces enfants pourraient aller loin. – Wigangooner (@WiganGman) 30 octobre 2021

j’adore – Fiona Scott (@fiona735) 31 octobre 2021

Il était compréhensible que les joueurs d’Arsenal semblaient être de si bonne humeur lors de leur retour des Midlands, alors que leur forme solide se poursuivait.

L’équipe de Mikel Arteta avait l’air impressionnante samedi, alors qu’elle remportait une victoire 2-0 sur les Foxes.

Arsenal a marqué ses buts grâce à Gabriel et Smith Rowe, avant de se montrer serré défensivement pour garder sa cage inviolée.

Les chants dans le bus de l’équipe sur le chemin du retour montrent à quel point l’ambiance s’est améliorée à Arsenal.

Les hommes d’Arteta ont fait un début de saison très peu propice, qui a vu la pression tomber sur eux.

Cependant, ils ont maintenant commencé à grimper rapidement dans le classement, avec Arsenal à la sixième place du classement de la Premier League, à seulement trois points des quatre premiers.

