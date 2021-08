Certains fans d’Arsenal sont abasourdis par la décision de Willian en matière de contrat de 20 millions de livres sterling

in

Willian aurait rompu son contrat avec Arsenal pour terminer son transfert aux Corinthians du côté brésilien dans les prochaines 24 heures.

Selon Sky Sports News, l’attaquant de 33 ans mettra fin à son contrat avec Arsenal. La décision permettra aux Gunners d’économiser 20 millions de livres sterling de salaires au cours des deux prochaines années.

Willian était l’un des joueurs les mieux payés du club, le rapport indiquant que l’ailier gagnait 240 000 £ par semaine avec l’équipe du nord de Londres.

L’ancienne star de Chelsea a rejoint gratuitement la saison dernière et n’a réussi qu’un seul but dans toutes les compétitions pour les Gunners. La rumeur disait que Willian quitterait Arsenal, et cette décision de rompre son contrat confirme cette spéculation.

À quelques jours de la fenêtre de transfert, Arsenal sera l’un des clubs les plus actifs du marché. Les Gunners ont déjà dépensé le plus de n’importe quelle équipe en Europe cet été.

Cependant, plusieurs joueurs de la première équipe sont disponibles pour partir, avec comme Eddie Nketiah, Sead Kolasinac et Hector Bellerin quelques noms qu’Arsenal espère vendre.



Photo de Visionhaus

Pourtant, la rupture de son contrat par Willian sera un énorme soulagement pour le club. Et sur les réseaux sociaux, les fans d’Arsenal ont été bluffés par le geste du Brésilien.

Voici ce que certains fans avaient à dire sur Twitter à propos de Willian qui a rompu son contrat avec Arsenal…

Il a déjà surpassé tout le nouveau contrat d’ozil au cours de sa première année, et part maintenant comme une plus grande légende qu’ozil. Merci willian, contrairement à certains marchands de Twitter qui traînent, le club lui a payé 10 millions par passe décisive pic.twitter.com/isW6XW20iy – Sufferball (@Jugarinho) 28 août 2021

Respecter si vrai – Rithik  (@AFCRithik) 28 août 2021

LET’S GOOOpic.twitter.com/nqLkv4Fu3x – Teju (@afcteju) 28 août 2021

Wow. Respect à lui pour ça. Contrairement à certains joueurs, il aide Arsenal ici. J’espère qu’il trouvera le bonheur chez Corinthians – Kedar Sawant (@KedarSawant333) 29 août 2021

Certains joueurs qui prétendent aimer ça et pourtant font tout le bruit sur les réseaux sociaux n’ont même pas pu épargner un centime.. bravo William.. respect respect 💪 – crisbrown300 (@crisbrown300) 29 août 2021

Mon héros❤️ – Ethan_govender29 (@EthanGovender29) 28 août 2021

