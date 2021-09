Certains fans d’Arsenal sont stupéfaits de ce qui arrive au joueur de 25 millions de livres sterling

Photo de Visionhaus/.

Certains fans d’Arsenal sur Twitter pensent que les Gunners ont fait du bon travail en vendant Joe Willock à Newcastle United après sa performance contre Leeds United vendredi soir.

Willock a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Newcastle par Arsenal.

Newcastle a décidé de s’assurer les services du milieu de terrain de 22 ans en CDI au mercato estival.

Selon Sky Sports, les Magpies ont payé 25 millions de livres sterling à Arsenal pour Willock.

Le jeune anglais a marqué huit buts en 11 départs en Premier League pour Newcastle lors de son prêt la saison dernière.

Cependant, Willock n’a pas marqué dans quatre matches de Premier League pour les Magpies jusqu’à présent cette saison.

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, les fans d’Arsenal félicitent maintenant le club pour avoir vendu Willock dans la fenêtre de transfert d’été.

Eh bien, certains d’entre eux de toute façon.

Willock ne regarde pas le joueur qu’il était pendant son prêt à Newcastle.

Le milieu de terrain fait de son mieux, mais il est incapable d’affecter les matchs comme il l’a fait la saison dernière.

Cependant, nous devons nous rappeler que ce n’est que le début de la nouvelle campagne.

De plus, Willock n’a que 22 ans.

Les fans de Newcastle espèrent que Willock commencera bientôt à marquer les buts depuis le milieu de terrain.

Regardez les performances de Willock pour Newcastle et vous verrez exactement pourquoi l’accord que nous avons obtenu pour lui était bon. Joueur assez décent mais pas de haut niveau. Les buts allaient toujours se tarir et malheureusement, à part cela, il n’offre pas grand-chose et ne se défend pas assez régulièrement

– Waj 🇵🇸 (@AFCWajday) 17 septembre 2021