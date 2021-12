Certains fans d’Aston Villa réagissent aux nouvelles « terribles »

Photo de Matthew Ashton – AMA/.

Les fans d’Aston Villa se sont tournés vers Twitter après que leur affrontement en Premier League avec Burnley à Villa Park a été reporté plus tôt dans la journée.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, la décision était tardive, mais la réunion de Steven Gerrard avec Sean Dyche a été suspendue en raison d’un pic de cas de COVID-19.

Les Villans ont obtenu un certain nombre de tests positifs et ils rejoignent maintenant un certain nombre d’autres équipes de Premier League qui ont vu leurs matchs annulés ce week-end.

Sans surprise, les fans d’Aston Villa sur Twitter étaient furieux après avoir entendu la nouvelle.

Beaucoup étaient déjà partis pour le match, et il faut dire que la décision a été prise bien plus tard qu’il ne fallait.

Photo de Justin Setterfield/.

À notre avis, il aurait été logique de reporter chaque match de Premier League ce week-end afin de faire une pause, avant de recommencer, espérons-le, le lendemain de Noël.

La Premier League doit être prudente

À notre avis, on pourrait affirmer que le moment est venu de suivre l’exemple de la Bundesliga et de faire une pause hivernale.

Si nous continuons comme ça, la ligue deviendra décousue avec de nombreux clubs ayant des matchs en main contre leurs rivaux.

La Premier League risque également de provoquer une augmentation des cas positifs si elle permet au spectacle de se poursuivre pendant la période des fêtes.

Photo de Clive Mason/.

En fin de compte, nous préférerions de loin avoir une trêve hivernale si cela signifiait que la Premier League n’aurait plus à retourner à huis clos.

Pour l’instant, voyons ce que les fans d’Aston Villa sur Twitter ont dit à propos du report…

Qu’il s’agisse ou non de la bonne décision n’a pas d’importance. 2 heures avant le coup d’envoi, c’est ridicule. https://t.co/u9pChZViXo — 𝗮 𝗲. (@doc3d) 18 décembre 2021

C’est une honte, bien trop tard. #UTV #AVFC https://t.co/n4X0ZiPmTG – Adam Reeve (@Aduetto) 18 décembre 2021

C’est une assez mauvaise forme. S’il y avait eu des soucis hier, le jeu aurait dû être accroché #avfc https://t.co/bRII77ZZoq – K4 Villan (@jguest86) 18 décembre 2021

Timing terrible pour annuler un match, perte d’un voyage pour beaucoup de fans ! https://t.co/IfM4II6S8V – Cormac Joyce (@joyce_cormac) 18 décembre 2021

Après un voyage de deux heures et demie, je suis arrivé à cette nouvelle de dernière heure.

La pagaille absolue #avfc https://t.co/sfLliDC035 – Matt (@MattPuraVida) 18 décembre 2021

vidé mais noyons nos peines dans la suite holte https://t.co/031ckEzXPa – liv (@_livmorris) 18 décembre 2021

