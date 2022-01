Certains fans d’Aston Villa se font entendre après avoir vu des nouvelles de Liverpool

Photo de Laurence Griffiths/.

Certains fans d’Aston Villa sur les réseaux sociaux ont réagi après que Liverpool a tenté de reporter leur affrontement en Coupe Carabao avec Arsenal.

Vous vous demandez peut-être qu’est-ce qu’un match entre Liverpool et Arsenal en Coupe Carabao a à voir avec Aston Villa ?

Eh bien, ce n’est pas le match qui compte, c’est le fait que Liverpool veuille que le match soit reporté.

Villa était dans une situation très similaire la saison dernière avant un affrontement en FA Cup avec les Reds, mais ils ont joué avec une équipe entièrement composée de jeunes joueurs.

Inévitablement, Liverpool a gagné 4-1 alors qu’il jouait un très fort XI, anéantissant les espoirs de Villa de soulever la FA Cup en 2021.

Les Villans ont été obligés de jouer en raison des contraintes de temps du calendrier de la FA Cup, et maintenant que la chaussure est sur l’autre pied, les fidèles de Villa Park ne sont pas trop heureux que Liverpool essaie de repousser le match.

DROGBA A FAIT PIRE QUE LUKAKU

BridTV

7550

DROGBA A FAIT PIRE QUE LUKAKU

935415

935415

centre

13872

Les fans de Villa ne sont pas contents, mais ont-ils le droit de ne pas l’être ?

Bien sûr, le drame de la saison dernière était loin d’être idéal, et il n’était pas juste que Villa doive jouer contre une équipe de jeunes contre Liverpool, mais deux torts ne font pas un bien.

Comme l’a montré la saison dernière, la Carabao Cup est une compétition flexible en termes de programmation. Après tout, la finale a été repoussée de près de deux mois l’année dernière, et si Liverpool ne peut pas aligner un XI, alors pourquoi le match ne devrait-il pas être reporté ?

À la même époque l’année dernière, Villa a fait face à une situation presque sans précédent, mais maintenant, les organes directeurs sont beaucoup plus préparés et un report aurait du sens.

Photo de James Gill – Danehouse/.

Les fans de Villa se sont enthousiasmés après avoir vu cette nouvelle sur Liverpool, et voici ce qu’ils ont dit sur les réseaux sociaux…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

On était obligé de jouer les jeunes… #avfc https://t.co/IfV0I7uM17

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je me souviens quand nous avons eu une épidémie de COVID dans la première équipe et que nous avons dû jouer contre les U23 contre Liverpool en FA Cup. La FA devrait leur faire faire de même. Il ne devrait pas y avoir de règle pour les « 6 meilleures équipes » et une pour les 14 autres équipes ! #AVFC https://t.co/ueNt2tSpFf

– Sean Langley (@seanlangley94) 4 janvier 2022