Certains fans de Fulham sont abasourdis par les exploits de Mitrovic pour la Serbie

La Serbie s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de manière spectaculaire alors qu’Aleksandar Mitrovic de Fulham a marqué un but en retard pour réserver le billet de la nation des Balkans au Qatar.

La star du championnat, qui a été l’un des joueurs les plus en forme d’Angleterre cette saison, est apparue dans les dernières minutes de l’affrontement de la Serbie contre le Portugal pour voler la première place du groupe A avec l’une des dernières chances de la phase de qualification.

Mitrovic est le meilleur buteur de tous les temps en Serbie, et la star de Fulham pourrait bien battre le record de buts en une seule saison dans le championnat. Avec l’ancien attaquant de Newcastle déjà sur 20 buts en 17 matchs.

Pourtant, aucun but de Mitrovic ne sera aussi précieux que celui qu’il a marqué pour la Serbie la nuit dernière. Avec la nation d’Europe de l’Est maintenant en route pour le Qatar l’année prochaine pour la Coupe du monde.

En effet, Mitrovic a écrit son chemin dans l’histoire du football serbe à plus d’un titre. Pourtant, le but de l’attaquant hier soir sera l’un des plus gros buts jamais marqués par l’attaquant de son pays.

Avec l’attaquant marquant huit buts en qualifications, Mitrovic a été la clé pour que la Serbie réserve son billet pour la Coupe du monde 2022. Et les supporters de Fulham sur les réseaux sociaux bourdonnent.

Les fans de Fulham sont sans voix face au moment de Mitrovic en Serbie

Nathan Stirk/.

Après tout, l’attaquant a été l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre cette saison. Et les supporters de Fulham sont ravis que Mitrovic ait été la clé pour que la Serbie sécurise son passage au Qatar pour l’année prochaine.

Voici ce que certains fans de Fulham avaient à dire sur le dernier but de Mitrovic pour la Serbie sur Twitter…

Mitrovic vit sans loyer dans la tête de Cristiano Ronaldo. Bon dimanche – liam (@Liam_FFC) 14 novembre 2021

C’est maintenant 23 buts en 22 matchs cette saison pour Mitrovic et il vient d’envoyer la Serbie à la Coupe du monde. La saison dernière, il a été laissé de côté pour Josh Maja, ou alors Ivan Cavaleiro pourrait jouer un faux neuf.#ffc – Joe Townsend (@JoesterT) 14 novembre 2021

Le véritable GOAT#ffc #Serbie #mitrovic pic.twitter.com/r8L4NdZEFi – James (@Jwalsh_dc2) 14 novembre 2021

Mitrovic montrant les niveaux de pénaldo pour la deuxième fois😍😍 – W3SKI (@FFCEnthusiast) 14 novembre 2021

Mitrovic ne peut vraiment pas être arrêté pour le moment ! – J9_FFC (@MrJ9_FFC) 14 novembre 2021

Mitrovic quel homme !🔥 – DutchFFC (@DutchFFC) 14 novembre 2021

