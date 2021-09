Certains fans de Leeds en colère contre les actions à Goodison Park la nuit dernière

Photo par Alex Pantling/.

Les fans de Leeds United ont été agacés par les défis de Burnley contre Everton à Goodison Park hier soir.

Deux tacles, notamment, ont agacé les fidèles de Leeds, avec Josh Brownhill et James Tarkowski comme coupables.

7 clubs de football avec des politiques de transfert restrictives

BridTV

4747

7 clubs de football avec des politiques de transfert restrictives

859451

859451

centre

13872

Cela survient après que le propre Pascal Struijk de Leeds a reçu un carton rouge pour son tacle sur Harvey Elliott dimanche.

Même s’il ne s’agissait pas d’un tacle imprudent ou trop agressif de Struijk, l’adolescent de Liverpool a subi une blessure grave.

Mais beaucoup ont estimé que l’homme de Leeds n’aurait pas dû être expulsé et c’était un cas de blessure, dont Elliott a souffert, qui a entraîné le carton rouge plutôt que le tacle lui-même.

A Goodison Park, dans les premières minutes, le tacle de Brownhill, par derrière sur Richarlison, avec plus d’agressivité sur celui de Struijk, s’est soldé par un coup franc et rien d’autre.

Ensuite, il y a eu le gros défi de Tarkowski sur le même joueur en seconde période, et pendant qu’il récupérait le ballon, il y avait un problème de savoir à quel point il était agressif dans son tacle et à quelle distance du sol il était.

Encore une fois, aucun carton n’a été montré ou, dans ce cas, une faute a été signalée par l’arbitre sur le terrain.

Cela a naturellement agacé les fidèles de Leeds car ils pensent qu’il y a ici des incohérences claires.

Si Struijk mérite un rouge, l’un des deux joueurs de Burnley aurait sûrement dû recevoir ses ordres de marche.

Voici une sélection de fans de Leeds réagissant aux tacles de Tarkowski et Brownhill hier soir :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@premierleague Faut sortir d’un côté ou de l’autre sur les tacles qu’on a vu ces 2 derniers jours. Soit Struijk & Brownhill méritent un rouge, soit aucun des deux. Je ne peux pas l’avoir dans les deux sens. Mais nous savons tous qu’ils ne diront rien et protégeront les arbitres/VAR @LUFC #EvertonvsBurnley

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

le niveau des arbitres en Premier League est plus qu’embarrassant maintenant struijk est expulsé pour un tacle qui est au mieux un jaune et ce soir brownhill commet la même faute mais n’obtient pas de carton et deux fautes distinctes de doucoure chaque jaune flagrant mais les arbitres pas intéressé

– Del Stevenson (@stevensondel101) 13 septembre 2021