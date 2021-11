Certains fans de Leeds réagissent à ce que le joueur de Liverpool a tweeté

Photo de Clive Brunskill/.

Les fans de Leeds United sur Twitter ont adoré ce que James Milner de Liverpool vient de publier sur ses réseaux sociaux.

Un adolescent au visage frais a revêtu les couleurs de Leeds en 2002 pour faire ses débuts dans l’une des plus grandes et des meilleures ligues du monde – et maintenant le reste appartient à l’histoire.

De nombreuses années plus tard, non seulement Milner est toujours populaire auprès des fidèles de Leeds, mais il est également une légende de Liverpool, très appréciée à Manchester City et populaire auprès des fans de Newcastle et Villa – tous les clubs qu’il a représentés.

Ceux d’Elland Road adoreraient sans aucun doute la fin du conte de fées et voir le joueur de 35 ans représenter leur club pour la dernière fois.

Cela peut encore arriver et ce serait un partenariat si Milner était entraîné par Marcelo Bielsa.

Le joueur polyvalent est peut-être en fin de carrière, mais cela ne veut pas dire que son moteur n’est pas aussi rapide ou aussi fluide que le joueur qui a dix ans de moins que lui.

Ne dites jamais à Milner de ne jamais revenir à Leeds, et même s’il ne le fait pas, il restera dans les mémoires de son club d’enfance.

Ce qui est intéressant, c’est que le contrat de Milner à Anfield expire l’été prochain.

Donc, s’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite, ou même de signer un nouvel accord sur le Merseyside, alors ces chances de travailler sous Bielsa pourraient simplement augmenter.

Jusque-là, c’est quelque chose dont les fidèles de Leeds ne peuvent que rêver.

Voici une sélection de fans des Blancs réagissant à ce que Milner a tweeté hier soir :

Véritable pro et exemple pour tout jeune footballeur. Bravo pour une belle carrière, j’aurais juste aimé que ce soit à Leeds 😂 – Dean Smith (@smythy85) 10 novembre 2021

Professionnel de haut niveau, une légende du jeu. J’étais là quand tu as marqué ton premier but à Leeds contre Sunderland le lendemain de Noël 2002 !!! Je n’arrive pas à croire que cela remonte à il y a 19 ans ! Où est passé le temps ?! CT – WeAllLoveLeeds (@AllLoveLeeds) 10 novembre 2021

Revenez la saison prochaine😉 – Jordan stephenson💛💙🤍 (@Jordstevo21) 10 novembre 2021

Tout le monde sait que vous n’avez jamais voulu quitter Leeds mate, bonne carrière cependant et je suis sûr que Marcelo adorerait que vous aidiez partout lorsque vous raccrochez vos bottes et rentrez à la maison. CT. ?? – Lee (@leethomas101) 10 novembre 2021

Soyez toujours Leeds 👊 – Mark Pitts (@Mark_Pitts76) 10 novembre 2021

Si vous avez envie de revenir, je vous promets que nous vous trouverons une chemise qui vous va – Jo Bedford 🐾 (@El_Loco_Jo) 10 novembre 2021

Je pense que @andrearadri pourrait en trouver un pour vous rentrez chez vous !! Juste ce dont nous avons besoin au milieu de terrain. ?? – Lauryn Hall💙💛 (@LaurynHall88) 10 novembre 2021

Je m’en souviens bien. Vidé quand tu es parti. #MOT – Leeds Faithful (@MaynardM) 10 novembre 2021

Essayez le nouveau kit #LUFC pour être sûr d’avoir fière allure en janvier – Yeboah Johnson (@YeboahJohnson92) 10 novembre 2021

