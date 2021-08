Certains fans de Leeds réagissent après avoir vu la rumeur de transfert de Tottenham

in

Certains fans de Leeds United sur les réseaux sociaux ont réagi sur les réseaux sociaux après que Tottenham ait été lié à une décision de Nahitan Nandez.

Le milieu de terrain uruguayen est depuis longtemps lié à un déménagement à Leeds United, mais il semble maintenant que le club du nord de Londres pourrait déménager pour lui.

L’intérêt des Spurs pour Nandez affectera sans aucun doute le transfert des Blancs pour l’as de Cagliari. Après tout, Tottenham est un club plus riche et plus séduisant que Leeds United pour le moment.

Il semble que la base de fans des Blancs se rende compte que leurs chances de Nandez ont peut-être pris un coup avec les Spurs entrant dans la course, et ils se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur déception.

En effet, les fans semblent plutôt dégoûtés que Tottenham vienne pour leur cible, et certains fans sont résignés au fait qu’il ne viendra peut-être pas à Elland Road.

Reste à savoir où Nandez finira, mais le sentiment général autour de la base de fans de Leeds après cette rumeur est qu’il ne se dirigera pas vers le West Yorkshire.

Voici ce que les fans de United ont dit en ligne…

Nous avons vraiment une odeur avec tout ça – Alex👊🏼 (@lufcalexj) 16 août 2021

Nous savions tous que ça allait arriver. Vidé n’est pas le mot. Il aurait dû être signé par nous il y a des mois. https://t.co/yaaGIwHnZ2 – Guerrier de Leeds (@WarriorLeeds) 17 août 2021

@colbymay181 :(( – char (@Charlie37282760) 16 août 2021

Qu’en est-il de Nandez à Leeds ? ?? – James (@Jamesjnr_21) 17 août 2021

Alors que nous sommes juste immobiles https://t.co/xlHGsEfikn – Luke Maloney (@LukeM1919) 17 août 2021

Nous ne signons personne d’autre, n’est-ce pas ? À quoi jouons-nous à 😫 https://t.co/jBp2J3KFSW – JoshMc02 (@MLufc02) 16 août 2021

