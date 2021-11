Certains fans de Liverpool adorent ce que le diplômé de l’Académie a fait hier soir lors du match nul 1-1

Photo de Richard Heathcote/.

Les fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour réagir après que Sky Sports a publié des images de Neco Williams en action pour le Pays de Galles lors de leur match nul 1-1 contre la Belgique.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, le diplômé de la Liverpool Academy, âgé de 20 ans, a joué les 90 minutes hier soir alors que le Pays de Galles a marqué un point contre l’équipe de Roberto Martinez.

Who Football Manager 2022 pense que ce sera votre record de signature dans 10 ans

BridTV

6684

Who Football Manager 2022 pense que ce sera votre record de signature dans 10 ans

901966

901966

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Williams s’est aligné sur l’aile gauche, dans ce qui est un rôle assez peu familier pour lui étant donné ce à quoi il est habitué à Liverpool – la perspective est souvent utilisée à l’arrière droit par Jürgen Klopp.

Néanmoins, il s’est apparemment amusé dans ce domaine, si l’on se fie aux images – et aux statistiques.

Sky Sports montre que le Liverpool n°76 passe devant Thomas Meunier avec un contrôle rapproché fantastique, avant de décocher un tir au but.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quel effort et quelle économie ! ?? Neco Williams descend à gauche, coupe à l’intérieur sur sa droite et déclenche un effort étonnant pour forcer un superbe arrêt de Koen Casteels 😮 📺 Regardez en direct sur Sky Sports Football pic.twitter.com/Iu5KxR2Tnh – Sky Sports Football (@SkyFootball) 16 novembre 2021

Il semble voler dans le coin supérieur, mais pour le bout des doigts de Koen Casteels.

En termes de statistiques, WhoScored montre que Williams a réussi deux tirs de l’arrière gauche et a également remporté deux coups francs.

Neco Williams peut-il opérer plus en avant pour Liverpool?

Photo de Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via .

Maintenant, c’est un débat intéressant.

Avec la Coupe d’Afrique des Nations à l’horizon, Liverpool sera sans Mohamed Salah et Sadio Mane, ce qui est un énorme coup double.

Pour un club de la stature de Liverpool, les députés sont pauvres – à l’exception de Diogo Jota.

Divock Origi et Takumi Minamino ont montré peu de choses pour suggérer qu’ils pouvaient remplacer Salah et Mane, alors peut-être que Williams pourrait avoir une chance.

Photo par Andrew Powell/Liverpool FC via .

Cela semble bizarre de suggérer d’utiliser un arrière droit de sauvegarde sur les flancs offensifs, mais sa course et son tir contre la Belgique suggèrent qu’il a une menace de but dans son casier.

Pour l’instant, voyons ce que les fans de Liverpool sur Twitter ont dit à propos de Williams…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Yup Klopp le colle définitivement à l’avance pendant l’afcon – Saison Sadio🇯🇲 (@Anonscore) 16 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Jota x Firmino x Neco pour la CAN pourrait être la vérité… https://t.co/Z4SJrwgtYF – S (@9squeeze) 16 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

ils avaient peut-être raison quand ils ont dit la prochaine balle – FSGOUT (en prêt à la villa) (@DonWanyama_) 16 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mettez Neco au Rcm pendant l’Afcon, il a l’air mieux qu’un bœuf en ce moment – Sidharth🇮🇳 (@LfcSidharth) 16 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@ matthewsmyth01 convertissez-le, balle 2.0 👀 – Cathal Martin (@CathalMartin) 16 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@SeanDOlfc nuances de gerrard n’est-ce pas ? – deano 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@DMBarnes95) 16 novembre 2021

Dans d’autres nouvelles, un homme celtique de 4,5 millions de livres sterling a joué son dernier match sous Ange Postecoglou