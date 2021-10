Certains fans de Liverpool découvrent qu’un joueur de 12 millions de livres sterling pourrait faire un début surprise

in



Certains fans de Liverpool sur les réseaux sociaux pensent que Kostas Tsimikas pourrait remplacer Andy Robertson à l’arrière gauche contre Manchester City à Anfield aujourd’hui.

Grand match aujourd’hui

Liverpool affrontera City à Anfield en Premier League plus tard dans la journée.

Robertson est l’arrière gauche de premier choix des Reds.

L’international écossais est en forme et disponible.

Ainsi, vous vous attendriez à ce que Robertson commence pour les anciens champions de Premier League contre les champions en titre de Premier League.

Cependant, certains fans de Liverpool sur Instagram pensent que le manager Jurgen Klopp pourrait lancer une balle courbe et lancer Tsimikas à la place.

Pourquoi?

Eh bien, parce que l’international grec de 25 ans a fait le post suivant sur Instagram avant le match.

Maintenant, Tsimikas aurait pu simplement publier le message comme un cri de ralliement aux fans de Liverpool pour qu’ils soutiennent l’équipe dimanche.

Verdict des supporters de Liverpool

Cependant, certains supporters de Liverpool pensent que l’arrière gauche a laissé entendre qu’il obtiendra le feu vert devant Robertson.

Nous avons sélectionné sept des meilleurs commentaires d’Instagram, comme indiqué ci-dessous.

Tsimikas a rejoint Liverpool depuis l’Olympiakos à l’été 2020 pour des frais de transfert rapportés par Sky Sports d’une valeur de 11,75 millions de livres sterling.

L’international grec n’a joué que six minutes en Premier League la saison dernière et a disputé trois départs et une apparition en championnat jusqu’à présent cette saison.