Certains fans de Liverpool frustrés après avoir vu un rapport « extrême »

Certains fans de Liverpool sur les réseaux sociaux ont réagi après que . a rapporté que la cible des Reds, Arnaut Danjuma, avait une clause de libération de 75 millions d’euros (63 millions de livres sterling).

Quelle est l’histoire avec Danjuma ?

Il a été largement rapporté que Liverpool aime Danjuma, mais s’ils veulent le signer, ils devront peut-être débourser une somme énorme.

En effet, sa clause de libération de Villarreal est fixée à 63 millions de livres sterling, et il est juste de supposer que The Yellow Submarine ne voudra pas le vendre pour moins que cela. Après tout, il a marqué quatre buts en Ligue des champions et cinq en Liga cette saison.

De manière frustrante, l’ailier était disponible cet été pour seulement 21 millions de livres sterling, et si Liverpool avait fait son entrée à ce moment-là, les Reds auraient fait une bonne affaire.

Le contexte est la clé

Les fans de Liverpool sont naturellement un peu agacés par ce prix, mais le contexte est essentiel.

En Espagne, chaque joueur doit avoir une clause libératoire, mais cela ne signifie pas nécessairement que les joueurs ne peuvent être vendus que pour cette somme.

Quelqu’un comme Pedri, qui a une clause libératoire de 1 milliard d’euros, ne bougera probablement jamais pour ce montant, mais ces frais sont là pour dissuader les acheteurs, et bien que Liverpool sache qu’ils pourraient débarquer Danjuma pour 63 millions de livres sterling, il serait probablement disponible pour un peu moins cher que ça.

Réaction du ventilateur

Les supporters ont été frustrés de voir ce rapport, un fan a même commenté qu’Erling Haaland serait disponible pour moins cher en été lorsque sa clause de libération pour le même montant entrerait en vigueur.

Voici ce que les fidèles d’Anfield ont dit en ligne…

Je serai dégoûté si nous ne le signons pas finalement. Bien que 75 millions d’euros soient extrêmes alors que nous aurions pu l’avoir pour 25 millions de livres sterling en été ! – K (@Kier_again) 7 janvier 2022

Nous pourrions avoir l’année dernière pour beaucoup moins cher ️ – ScouserCPT (@AzaarLFC) 7 janvier 2022

J’aurais dû le signer en été alors qu’il était bon marché, mais non attendons qu’il soit hors de gamme de prix pour que nous puissions dire qu’il est trop cher pour une sauvegarde lmao – Strictement football (@onlyfooty22) 7 janvier 2022

Stupide Liverpool aurait pu l’avoir quand il était à Bournemouth 🤦🏾‍♂️🙄 — 끝에 낙p이 온다 (@AhijahB) 7 janvier 2022

Ces propriétaires inutiles auraient pu obtenir cette balle pour 20 millions en été fffs – Moë Forza Azzurri🇮🇹 (@Moe_y11) 7 janvier 2022

Aurait pu avoir danjuma pour 20 millions il y a quelques mois maintenant, regardez-le. – Eoin (@LFCEoin_) 7 janvier 2022

C’est un rejet de Bournemouth et il ne vaut certainement pas 75 millions d’euros alors que nous pourrions obtenir Traoré des loups pour moins de 20 millions ! Même Haland coûterait moins cher….. #FSGOUT – Capturez le moment (@simononeill1971) 7 janvier 2022

