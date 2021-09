Certains fans de Liverpool réagissent alors que la cible de 24 ans impressionne en CL la nuit dernière

in

Les fans de Liverpool ont été impressionnés par la performance d’Arnaut Danjuma en Ligue des champions pour Villarreal mercredi soir, malgré leur défaite 2-1 contre Manchester United.

Avec une heure au compteur, les Espagnols pensaient qu’ils allaient infliger une troisième défaite consécutive à Man United à domicile toutes compétitions confondues.

Cependant, Alex Telles et Cristiano Ronaldo ont brisé le cœur de Villarreal, mais cela ne cache pas le fait qu’ils ont réalisé une performance très fougueuse et de haute qualité.

Compte tenu des rumeurs selon lesquelles Liverpool souhaitait signer Danjuma cet été, comme l’a rapporté Marca en août, leurs fans avaient un œil d’aigle sur l’attaquant au pied rapide.

Le joueur de 24 ans a fourni la passe décisive pour le premier but lorsque sa course éclatante sur le côté gauche a été trop rapide à gérer pour Diogo Dalot et que son premier ballon à travers la surface de réparation a été déposé sur une plaque pour que Paco Alcacer fente à la maison.

En vérité, bien avant cela, Danjuma aurait dû figurer sur la feuille de match, ainsi qu’Alcacer.

Mais, David de Gea, entre les bâtons, avait d’autres idées et était probablement l’Homme du match face aux champions de la Ligue Europa.

Néanmoins, le Néerlandais volant a marqué 15 buts et fourni sept passes décisives pour l’équipe de championnat de Bournemouth la saison dernière, depuis le flanc gauche, et ces performances lui ont valu de passer au premier plan espagnol.

Après ces liens estivaux, le point de vente néerlandais, Voetbal International, a maintenant suggéré que Liverpool n’avait pas renoncé à le signer.

Et, si tel est le cas, il semble que les supporters seront plus qu’heureux de l’avoir à bord.

Voici une sélection de fans de Liverpool réagissant à l’impressionnant Danjuma hier soir à Old Trafford :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J'aimerais Adeyemi, Bellingham et Danjuma… J'espère que nous reconstruirons aussi bien que le Bayern. – Halps (@LFCHalps) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma ressemble-t-il à un ailier de Liverpool ? Très direct et aime couper et tirer – 🌵 (@KazzyLFC) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma – quelle performance. Ronaldo pressant, j'adore le voir . – Avy (@BlueChipLFC) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Amenez Danjuma au club @LFC 😩🔥🔥🔥 – Hitzofficial 🇯🇲 (@hitmansonline) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma. Wow, je ne peux pas croire qu'il a joué dans le championnat la saison dernière. — 🇳🇴 (@SH_LFC1) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Superbe but de Villarreal. Bonne passe décisive de Danjuma, un joueur que je voulais que nous signions cet été. Je savais qu'il allait prouver que beaucoup de nos fans avaient tort cette saison. – MSC (@Kloppista_LFC) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma avec l'aide de notre futur joueur 😂 – Subs LFC (@suubs2) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma est en fait classe — ' (@lfc_ftbl) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma passe décisive à Old Trafford… J'ai l'impression que ce ne sera pas son dernier… 👀 – Q. (@qr_lfc) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Danjuma est un joueur sérieux 🔥 belle finition par alcaer – Evan 🇮🇪  (@LFC__Evan) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je ne sais toujours pas pourquoi nous n'avons pas signé danjuma pour 20 millions — » (@CalumLFC03) 29 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous aurions dû acheter Danjuma ! #LFC – Abdulaziz 🇵🇸🔴 (@a_elsouri) 29 septembre 2021

