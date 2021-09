Certains fans de Liverpool réagissent au rapport de transfert du milieu de terrain

Ansu Fati a reçu le célèbre maillot n ° 10 de Barcelone cette semaine et n’aura peut-être pas à attendre trop longtemps pour l’essayer en équipe première. Le jeune est de retour à l’entraînement depuis quelques semaines maintenant et pourrait faire sa première apparition depuis novembre 2020 plus tard ce mois-ci. Selon Diario Sport, l’équipe […] More