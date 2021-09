Certains fans de Liverpool réagissent aux commentaires d’Ole Gunnar Solskjaer

OLI SCARFF/. via .

Certains fans de Liverpool se sont rendus sur Twitter pour donner leur réaction aux commentaires du manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, à propos de Jurgen Klopp.

C’est quoi l’histoire?

Plus tôt dans la journée, le patron de United, Solskjaer, a fait une fouille au manager de Liverpool, Klopp.

Solskjaer a déclaré que Klopp se plaignait du fait que United avait reçu de nombreuses pénalités avait pour conséquence que les Red Devils n’avaient pas obtenu quand ils le devraient.

Tel que rapporté par The Guardian, Klopp a déclaré début janvier que United avait remporté plus de pénalités en deux ans que Liverpool n’en avait sous lui en plus de cinq saisons.

Le Guardian a cité Solskjaer déclarant plus tôt dans la journée : « Nous devons juste espérer que nous obtenons ce que nous méritons.

“Nous aurions dû avoir trois stylos lors des deux derniers matchs [versus West Ham, on Sunday and Wednesday].

“Il y avait un certain manager l’année dernière qui commençait à s’inquiéter que nous obtenions des pénalités et après cela, il semble que les décisions soient plus difficiles à donner [to us].

« J’ai sûrement vu une grande, grande différence depuis lors. Mais nous devons simplement laisser les arbitres décider et espérer qu’ils feront les bons choix très bientôt. »

Que disent les fans de Liverpool ?

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, certains fans de Liverpool ont riposté à Solskjaer.

Les supporters de Liverpool ont rejeté les commentaires du manager de United.

Liverpool et United sont d’énormes rivaux, et il n’y a certainement pas d’amour perdu entre les deux clubs de Premier League.

Les Reds et les Red Devils se disputent le titre de Premier League cette saison.

Chelsea et les champions d’Angleterre en titre Manchester City sont les deux autres équipes les plus fortes de la Premier League.

Liverpool et United sont actuellement à égalité avec 13 points au classement de la Premier League.

Chelsea a également récolté 13 points en cinq matchs, tandis que City a récolté 12 points en cinq matchs.

Bien, laisse-le pleurer. Ils ont des stylos pour rien… Pogba a trébuché sur ses propres pieds une fois et ils ont un stylo et je n’exagère même pas. Ils en ont également eu un APRÈS le coup de sifflet à temps plein. Il est juste fou parce qu’il n’est pas un aussi bon manager et maintenant il ne peut pas gagner en s’appuyant sur des stylos souples. Pas d’excuses – Argent (@jwdk98) 24 septembre 2021

L’homme proteste trop me semble-t-il. Peut-être qu’il devrait s’inquiéter pour son équipe plutôt que pour Klopp. – Bav_LFC (@LfcSingh82) 24 septembre 2021

J’adore quand Ole essaie d’avoir une personnalité – Richard Wood (@Richard25239444) 24 septembre 2021

Il est le pire dans le jeu de l’esprit. Même certains experts se moquent de lui. – 6LFC19♠️🇵🇸 (@Liverpool3131) 24 septembre 2021

Il y a un certain manager qui n’est pas assez bon pour gérer une grande équipe, tactiquement et mentalement alors espérons qu’il restera longtemps, très longtemps. – george (@george1892lfc) 24 septembre 2021

Bien joué Jurgen, bien joué ! Si ses propos ont contribué à un seul point manqué, ses concurrents comptaient sur lui pour qu’il fasse son travail ! – iDad (@TheOriginalDad) 24 septembre 2021

Imaginez que vous comptez tellement sur les pénalités que vous devez faire des déclarations comme celle-ci ! United a obtenu plus de pénalités que n’importe quelle autre équipe et il pleure et en supplie toujours plus – C Lo (@cLoFC96) 24 septembre 2021

