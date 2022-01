Certains fans de Liverpool réagissent aux « mauvaises nouvelles » du choc de Chelsea

Photo de Visionhaus/.

Les fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour réagir après qu’il a été révélé que Jürgen Klopp raterait le choc de la Premier League avec Chelsea.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, Klopp a malheureusement été testé positif pour COVID-19, ce qui signifie qu’il ne sera pas sur la ligne de touche à Stamford Bridge dimanche après-midi.

Pep Lijnders mènera les Reds à la place de l’Allemand, dans un match que Liverpool a vraiment besoin de gagner s’ils veulent rester dans la course au titre.

Après la victoire 2-1 de Manchester City sur Arsenal, les Citizens comptent désormais 11 points d’avance en tête de la Premier League.

Cependant, les Reds ont deux matchs en main, donc ce n’est pas encore fini.

Liverpool a également annoncé que trois membres du personnel avaient été testés positifs avec Klopp, alors qu’il y a également trois cas parmi les joueurs.

Pour des raisons de confidentialité, Klopp n’a pas pu révéler leur identité.

Liverpool doit battre Chelsea

Que ce soit grâce à un but dans le dos de Diogo Jota, Liverpool doit trouver un moyen de battre Chelsea demain.

Manchester City s’éloigne déjà du sommet de la Premier League, et les choses sont sur le point de devenir plus difficiles pour Liverpool alors que Sadio Mane, Mohamed Salah et Naby Keita s’envolent pour la Coupe d’Afrique des Nations.

C’est vraiment un match énorme, et un Liverpool va potentiellement revenir en mai et penser « et si » s’il ne prenait pas les trois points.

Bien sûr, Klopp sera un énorme raté, car il aboie constamment des ordres de la ligne de touche et veille à ce que son équipe maintienne son intensité.

Cependant, Lijnders travaille avec les joueurs au quotidien, il est donc sûrement bien équipé pour prendre les rênes.

Quoi qu’il arrive, les Reds ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre ce match.

Pour l’instant, voyons ce que les fans de Liverpool sur Twitter ont dit à propos de Klopp…

Nous DEVONS reporter le match. https://t.co/b13cj0ahcT – – (@AnfieldRd96) 1er janvier 2022

Ça s'empire. https://t.co/ewpEmzT6Xs – GCIIMessi (PixelPrintDesign) (@GCIIMessi) 1er janvier 2022

Quoi qu'il en soit, je vais commencer 2022 en pleurant https://t.co/8F7Wdlm8L9 — Kaye8a. (@KayethenLFC) 1er janvier 2022

c'est en fait vrai https://t.co/YxucN3oxSe – Prem ou rien (@goatstatus_) 1er janvier 2022

oh mon dieu https://t.co/WYqAngL333 – sœur Laura (@lauraw97_) 1er janvier 2022

très mauvaise nouvelle – kiwanuka (@kiwanuka1) 1er janvier 2022

