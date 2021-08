Certains fans de Liverpool veulent que la signature d’Edwards à 20 millions de livres soit rappelée contre Chelsea

in

Certains fans de Liverpool demandent à Jurgen Klopp de ramener Thiago dans son premier XI pour la visite de samedi des champions d’Europe, Chelsea.

Anfield accueille un match massif ce week-end alors que l’équipe de Thomas Tuchel visite le Merseyside.

Liverpool et Chelsea ont tous deux remporté leurs deux premiers matches de Premier League cette saison et donc quelque chose doit donner.

Les Reds entrent dans l’affrontement à la suite d’une victoire sur Burnley la dernière fois, avec Jurgen Klopp alignant un nouveau milieu de terrain de Naby Keita, Harvey Elliott et Jordan Henderson.

Fabinho a été mis à l’écart pour des raisons personnelles, tandis que Thiago, une signature de 20 millions de livres sterling par Michael Edwards l’été dernier, est revenu à Liverpool avec une légère blessure qu’il a subie avec l’Espagne à l’Euro 2020.

Ce serait un choc si Elliott conserve sa place au milieu de terrain de Klopp, du fait qu’il n’a que 18 ans – et une soirée difficile contre les vainqueurs de la Ligue des champions pourrait nuire à sa confiance.

Thiago est sorti du banc et a impressionné contre Burnley le week-end dernier – et certains fans de Liverpool aimeraient voir le joueur de 30 ans de retour au milieu de terrain contre les Londoniens. Voici ce que certains d’entre eux disent sur Twitter :

@Nabyllionaire dit à Keita de se reposer. C’est l’heure de Thiago samedi — Asif Khan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🇧🇩 (@AsifRj_LFC) 25 août 2021

Klopp insère Thiago et Bobby directement dans cette formation samedi – Femi (@Hespee) 25 août 2021

Keita a été décent mais dans les jeux, il disparaît et dérive peu alors je choisirais Thiago – Aled (@AledHughes84) 25 août 2021

Pourquoi les gens disent-ils que Keita devrait recommencer Thiago ? Comme sérieusement wtf, est-ce que je rate quelque chose ici ? 😭 https://t.co/H5O7u7xdk3 – lfcwebo (@SamWebo) 25 août 2021

Fabinho – Thiago – Keita – ROGER PEÑA BERNAOLA (@rogerpb2402) 25 août 2021

Taper sur! Ceux qui disent Keita sur Thiago doivent se faire examiner – #PunjabiScouser (@RedRakYNWA) 25 août 2021

Keita imperturbable

Keita est le milieu de terrain le plus similaire à Thiago et donc le plus susceptible de tomber sur le banc si l’Espagnol revient dans l’équipe.

Mais laisser tomber l’ancienne star du Red Bull Leipzig serait un peu dur, il faut le dire.

Keita a commencé et impressionné dans les deux matches de championnat de Liverpool cette saison et vraiment, il n’a rien fait pour justifier d’être mis sur le banc.

