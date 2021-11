Certains fans de Newcastle United sur les réseaux sociaux sont devenus un peu fous après avoir été liés à une décision du milieu de terrain du Borussia Dortmund Axel Witsel.

Le Belge est un joueur passionnant avec lequel les Magpies peuvent être liés. Le joueur de 32 ans a tellement d’expérience au plus haut niveau et il compte bien plus de 100 sélections pour la Belgique.

Fait intéressant, ce n’est pas le lien vers Witsel qui a le plus excité les fans de Newcastle, c’était l’un des détails les plus fins du rapport.

En effet, dans l’article de TuttoJuve, il a été affirmé que Newcastle est le favori pour la signature de Witsel en raison du fait que la Juventus ne peut pas rivaliser avec sa force financière.

Il est souvent difficile de calculer à quel point Newcastle est riche maintenant, mais le fait qu’ils soient en mesure d’offrir plus à Witsel qu’à la Juventus montre à quel point les Magpies pourraient avoir maintenant.

Voici ce que les fidèles de St James’ Park ont ​​dit à propos de Witsel sur les réseaux sociaux…

Le Hongrois Akos Elek en action avec le Belge Axel Witsel (.)

Lire des trucs comme celui-ci est absolument mental, la Juventus ne peut pas rivaliser avec l’offre salariale de Newcastles NOUS SOMMES MASSIFS – Dazza (@NUFC_DazzaD) 18 novembre 2021

Le sourire sur mon visage si Axel Witsel venait en janvier – R̷i̷c̷h̷a̷r̷d̷ ⱤɆVɆ₦₳₦₮ (@RichardRevenant) 18 novembre 2021

C’est en fait un bon joueur de balle – Liam Bell (@LiamBel63205372) 18 novembre 2021

Serait une signature craquante !! De plus, cela affaiblit les post-it, alors gagnez, gagnez 🙌 #NUFC https://t.co/Jktire8is4 – carl richardson (@Carl_TFaith) 18 novembre 2021

C’est génial d’être riche #NUFC https://t.co/9dlRFOVHnm – NUFC East Stand beau siège. (@lespunt) 18 novembre 2021

la juventus ne peut pas rivaliser avec l’offre salariale de Newcastles ?? NOUS SOMMES ENCORE MASSIFS https://t.co/0ixQKQvleq – Eisha 🙂 (@eishariaz13) 18 novembre 2021

Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

