Lorsque Newcastle a été repris, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que Jose Mourinho ne soit lié au poste de manager.

Le patron de l’AS Roma a souvent été considéré comme un entraîneur potentiel du nord-est. Avec Mourinho apprenant les ficelles de la gestion sous Sir Bobby Robson, qui est une légende à Newcastle.

Et dans le cadre du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, le Toon pourrait avoir les finances non seulement pour attirer Mourinho à Tyneside, mais aussi lui donner les outils nécessaires pour construire quelque chose.

De plus, lors d’une récente conférence de presse, Mourinho a apparemment laissé entendre qu’il serait ouvert à ce poste dans le futur.

S’exprimant avant le match de Serie A de ce week-end contre la Juventus, Mourinho a déclaré via Sky Sports News: « La seule chose que je puisse dire, c’est que pendant de nombreuses années, j’ai travaillé avec l’une des figures les plus importantes de l’histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson.

«Et donc à cause de cela, j’ai toujours eu un lien émotionnel avec cette ville et cette base de fans. Mais ce n’est rien de plus que cela.

Les fans de Newcastle prédisent que Mourinho remplacera Bruce

Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via .

En effet, comme vous vous en doutez, certains fans de Newcastle ont pris ces commentaires comme un indice que Mourinho pourrait bien gérer le club un jour à l’avenir. La position de Bruce avec les Magpies semble actuellement en danger.

Voici ce que certains fans de Newcastle avaient à dire sur Twitter à propos de ce que Mourinho avait à dire sur le club…

Honnêtement, ce serait l’étoffe des rêves de voir la protégée de sir Bobby nous emmener vers la terre promise – Franko (@colinfranks1) 17 octobre 2021

J’espère vraiment qu’il reviendra un jour vers nous et nous aidera à soulever un trophée. Tôt et plus tard, ce serait bien😉#NUFC — Jour 1 #BruceOut Club. (@FuhhQueue) 17 octobre 2021

Il le veut ! Imaginez-nous gagner quelque chose avec lui en tant que manager. La première chose qu’il ferait serait de le dédier à Sir Bobby !! – Jason Hotchkin (@hotch73) 17 octobre 2021

Je suis certain qu’à un moment donné, il deviendra notre manager !! – beth (@bethmann99) 17 octobre 2021

J’ai eu quelques conversations récemment à propos de Mourinho, les gens disant qu’il a dépassé son meilleur niveau, etc., le prendraient encore aujourd’hui. Son football n’est peut-être pas joli, mais nous nous resserrerions à l’arrière et gagnerions les victoires dont nous avons besoin pour survivre – Steve (@SteveMc1987) 17 octobre 2021

Il rejoindra l’été lorsqu’il sera limogé – Archie🇸🇦 (@ArchieNUFC_) 17 octobre 2021

