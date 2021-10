Photo de Ian Horrocks/Sunderland AFC via .

Sunderland a découvert ses premiers adversaires en FA Cup après le tirage au sort du premier tour ce week-end.

Les Black Cats ont annoncé sur leur compte Twitter officiel qu’ils affronteront à nouveau Mansfield Town. Sunderland a perdu contre les Stags dans cette étape de la FA Cup la saison dernière.

Avec l’équipe de Lee Johnson volant en League One, Sunderland pourrait être beaucoup plus préparé à affronter Mansfield, et ce tirage au sort de la FA Cup offre à l’équipe du nord-est l’occasion idéale de se venger.

Mansfield occupe actuellement le 22e rang de la Ligue 2, et Sunderland visera sans aucun doute un gros score contre l’équipe de quatrième niveau après la FA Cup ce week-end.

En effet, avec Sunderland dans une forme impressionnante cette saison, vous vous attendriez à ce que les supporters soient ravis d’être tirés au sort en FA Cup avec une équipe qui se situe près du bas de la pyramide EFL.

Cependant, certains fans de Sunderland sur les réseaux sociaux ne sont pas si enthousiastes à l’idée de jouer contre Mansfield pour la deuxième année consécutive. Alors que la chance de se venger est là, il y a aussi une opportunité pour les Cerfs de revendiquer à nouveau un scalp.

Les fans de Sunderland s’indignent du tirage au sort de la FA Cup

Nigel Roddis/.

En effet, certains fans de Sunderland sur les réseaux sociaux redoutent le match au Stadium of Light le mois prochain. Avec quelques supporters redoutant déjà le pire en FA Cup contre Mansfield.

Voici ce que certains fans de Sunderland avaient à dire sur Twitter à propos de leur tirage de la FA Cup avec l’équipe de League Two…

Oh non, pas encore les gars @StoneyTheStag @ThomasDavies91 https://t.co/K34GEZEwYC – Matty Corrie (@matty_corrie) 17 octobre 2021

Espérons que ce soit un résultat différent cette saison par rapport à l’année dernière… 😬 https://t.co/EXmnO736D2 pic.twitter.com/PkwL81JJmc – Dylan (@DylanBr72684205) 17 octobre 2021

Je jure que nous jouons la même poignée d’équipes dans les compétitions de coupe chaque saison. Port Vale au prochain tour sans doute (en supposant que nous atteignions les sommets vertigineux du deuxième tour cette année). #SAFC https://t.co/2ZkgJakb7I – Nathan Lawson (@nathanlawsn) 17 octobre 2021

Il est temps pour la FA de respecter la grande équipe de la ligue inférieure et de commencer à chauffer les ballons pour nous donner une égalité amusante. Des tirages toujours misérables https://t.co/KyTkBgUYaS – C’est l’été Luke, bébé (@JusticeForCatts) 17 octobre 2021

Même tirage 2 années de suite, avec un peu de chance un résultat différent cette fois. – Thomas Cole (@SAFCTC) 17 octobre 2021

?? – Richan Booth (@RichanBooth) 17 octobre 2021

