Certains fans de Tottenham louent le «futur capitaine» après des images de la perte du PL

Photo de Harriet Lander/Copa/.

Les fans des Spurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour applaudir Pierre-Emile Hojbjerg après des images de son interview d’après-match.

S’adressant à Stadium Astro, l’international danois a critiqué la performance de Tottenham contre Manchester United. L’équipe du nord de Londres a subi une autre défaite 3-0 en Premier League.

Le résultat a vu les Spurs chuter au classement, le travail de Nuno Espirito Santo étant désormais en grande difficulté selon le Telegraph. Et Hojbjerg n’a fait aucun prisonnier après le match dans une interview.

Le milieu de terrain a critiqué la mentalité de Tottenham contre les géants de Manchester. Avec Hojbjerg remettant en question l’engagement des Spurs après une autre défaite humiliante à domicile.

Football Manager 2022 prédit la Premier League dans 10 ans

BridTV

6177

Football Manager 2022 prédit la Premier League dans 10 ans

888699

888699

centre

13872

Les Spurs ont subi des défaites 3-0 contre Chelsea et Crystal Palace cette saison. Et Hojbjerg était furieux après le match de la conduite de l’équipe du nord de Londres contre United.

L’ancien capitaine de Southampton a déclaré: « Se présenter comme ça, c’est inacceptable et à la maison, où il devrait y avoir des feux d’artifice et de la détermination et du caractère qui pousse vraiment haut, ce n’était pas du tout. »

Les fans des Spurs applaudissent Hojbjerg après l’interview d’après-match

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Comme vous vous en doutez, les fans des Spurs sur les réseaux sociaux ont été ravis de ce que Hojbjerg avait à dire après leur défaite 3-0 contre United. Avec des supporters félicitant le milieu de terrain pour avoir parlé des clubs de l’équipe.

Voici ce que certains supporters de Tottenham avaient à dire sur Hojbjerg sur Twitter…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@HKane apprend https://t.co/eZsdXintzN – Zein Mourinho FC (@TheAliZein_) 31 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mon futur capitaine https://t.co/xoTMKEytIz – Covo メ𝟶 (@ncovo16) 31 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

cet homme joue pour l’insigne. je ne peux pas en dire autant des autres https://t.co/BL1lEIINOT – N17 (@N17Topics) 31 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’un de mes joueurs préférés au club en ce moment. https://t.co/2QpbPSFJKz – Will (@wrlittleford) 31 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quelqu’un qui a le courage de parler https://t.co/yT4VFQSzpi – Jake Hobbes (@hobzy92) 31 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Donnez-lui le brassard MAINTENANT ! https://t.co/ldqGyl1uP2 – Dave Uchowski (@DaveUchowski) 31 octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, Klopp apporte 10 changements, pas de Mane: le XI prévu de Liverpool contre Brighton