Certains fans de Tottenham ont repéré un indice sur l’avenir de 24 ans

Certains fans de Tottenham Hotspur sur Twitter pensent que Tanguy Ndombele pourrait partir cet été après avoir été exclu de l’équipe de la journée contre Arsenal aujourd’hui.

C’est quoi l’histoire?

Tottenham a affronté Arsenal lors d’un match amical de pré-saison aujourd’hui.

Ndombele n’a pas joué pour les Spurs dans le derby du nord de Londres.

Après le match, l’entraîneur-chef des Spurs, Nuno, a été plutôt énigmatique dans son explication de l’omission du joueur de 24 ans.

Le Guardian cite Nuno : “Tanguy n’est pas blessé mais nous considérons que ce n’est pas encore le moment pour lui de faire partie du jeu.”

Que disent les fans de Tottenham Hotspur ?

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, les fans de Tottenham sont frustrés par l’absence de Ndombele et pensent qu’il est sur le point de quitter le club.

Eh bien, certains d’entre eux de toute façon.

Tel que rapporté par 101GreatGoals, le milieu de terrain international français Ndombele n’a joué dans aucun des matchs de pré-saison de Tottenham cet été.

La nouvelle campagne de Premier League commence dans quelques jours.

Ndombele a fait 28 départs et cinq apparitions de remplacement dans la ligue pour les Spurs la saison dernière.

Le joueur de 24 ans a marqué trois buts et donné deux passes décisives lors de ces matchs.

L’ancienne star lyonnaise a également effectué trois départs et quatre apparitions de remplacement en Ligue Europa pour Tottenham la saison dernière.

On ne sait pas très bien pourquoi Ndombele n’a pas joué pour les Spurs, et peut-être en saurons-nous plus dans les jours et la semaine à venir.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je pense qu'il est sur le point de sortir .. – Mark Shelton (@MarkShe28643801) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec ce gars? – MattyBevs (@MattyB19092301) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un joueur qui n'a pas participé au tournoi, qui n'a pas été blessé et qui n'est pas disponible pour participer à la pré-saison. – 🏏💙Gareth McCarter 🌈⚽️ (@g2mcc) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

à quoi ça sert une pré-saison quand il n'est pas à 100% ?? — rocco 🇦🇺 (@roccopriv_) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ndombele sera à la porte cet été par le look de celui-ci — La chemise décollée (@CoulsdonTHFC) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous devons avancer le plus tôt possible. Il a été un buste pour quatre managers maintenant. Vendez et utilisez l'argent pour faire entrer un CAM. – Talking_PremierLeague (@josh_bis) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

En a assez de Ndombele, il ne peut physiquement pas pirater le PL très talentueux, mais les 11 joueurs sur le terrain doivent être en forme et ne transporter personne, vendre avec Sissoko et Aurier et signer de jeunes joueurs passionnants #THFC – Ricky-lee (@rickylee_10) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ndombele doit être vendu. – Connor (@THFCConnor) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qu'est-ce qui se passe ici? S'il n'est pas intéressé, vendez-le. Ou le prêter. Nous voulons des joueurs prêts à se casser la tête pour ce club. Regardez Lucas. A tout donné aujourd'hui. – Terry Dignan (@TerryDignan) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pas sûr que j'aime la nature cryptique de la réponse il faut le dire. Nous avons vraiment besoin de maîtriser cela. Nous pourrions aussi vraiment voir le meilleur de lui maintenant, non ? – Jeremy (@Jeremy67180864) 8 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Celui-ci a besoin d'être trié… alors c'est ridicule de ne pas réussir… – Mark Shelton (@MarkShe28643801) 8 août 2021

