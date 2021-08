Certains fans des Mets ont vraiment besoin de se détendre et de commencer à rire d’eux-mêmes

in

Je suppose que vous avez entendu parler de la façon dont certains membres des Mets de New York ont ​​donné leur feu vert après de gros coups sûrs et des jeux clés lors de matchs à domicile.

Des joueurs tels que Javy Baez ont expliqué qu’ils le font parce que si les fans vont huer les joueurs pour avoir mal joué, alors les joueurs vont essentiellement huer les fans quand ils jouent bien.

Et certains – probablement beaucoup – de fans des Mets sont vraiment en colère contre ça parce que devenir fou de trucs stupides est ce que tout le monde fait de nos jours, malheureusement.

Je ne suis pas du tout un fan des Mets, mais je pense que le coup de pouce est l’une des choses les plus drôles que j’ai vues dans le sport depuis longtemps et j’aimerais que cela continue. Aussi, je suis d’accord avec mon pote Chris Korman – huer votre équipe, c’est bien. Cela signifie que vous vous souciez. Mais c’est aussi bien pour les joueurs de vous huer aussi, car ils s’en soucient aussi.

Les fans des Mets qui sont contrariés ou offensés par cela ont vraiment besoin de se détendre et d’apprendre à rire d’eux-mêmes et de toute la situation parce que tout est tellement idiot, loufoque et génial.

Voici quelques gars jouant à un jeu pour enfants qui s’amusent un peu à le rendre à leurs fans avec des pouces inoffensifs pointés vers le sol.

Quel est le mal là-dedans !?

Les gens ont-ils vraiment oublié comment prendre les choses à la légère et se contenter de rire ?

Malheureusement, la réponse à cette question semble être un oui retentissant. Si vous avez déjà été sur Twitter – ou sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux – alors vous savez que tout est une dispute à propos de tout et que tout le monde se déteste. De moins en moins de gens, semble-t-il, sont capables de rire d’eux-mêmes et de ne pas prendre les choses trop au sérieux, ce qui est dommage.

Et je ne veux pas entendre comment ces joueurs des Mets sont payés beaucoup d’argent pour jouer à un jeu et devraient donc simplement prendre les huées pour quand ils jouent mal et vaquent à leurs occupations.

C’est un argument ennuyeux et pour lequel je n’ai pas le temps. Cependant, j’ai le temps de m’amuser, de rire et d’aimer quelque chose qui est tellement ridicule.

Les joueurs des Mets qui saluent joyeusement en se tenant debout sur une base après un gros coup sont le type de plaisir inoffensif qui me convient et je pense que ce serait hilarant même si j’étais un fan de l’équipe. Se faire huer par ses propres joueurs ?

ÉNORME.

Continuez comme ça, joueurs des Mets.

Détendez-vous, fans des Mets.

En fait, éclairez beaucoup de gens. Arrêtez de vous énerver pour des choses stupides et de tout prendre personnellement.

Bon sang.

