Certains fans des Rangers et du Celtic réagissent à l’affichage de Nathan Patterson ce soir

L’arrière droit des Rangers Nathan Patterson était en action pour l’Écosse ce soir, et même certains fans du Celtic ont été impressionnés par le défenseur d’Ibrox, comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous.

C’est quoi l’histoire?

Patterson a joué pour l’Écosse lors de son match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Moldavie ce soir.

Le défenseur des Rangers est un arrière droit de métier, mais contre la Moldavie, le joueur de 19 ans a commencé à droite dans une position plus avancée devant un défenseur à trois, comme le rapporte BBC Sport.

L’adolescent a fait un début plutôt nerveux et n’a pas été particulièrement bien avec son décès.

Cependant, Patterson a grandi dans le jeu et a été fortement impliqué dans le but que Lyndon Dykes a marqué à la 13e minute.

Photo de Fran Santiago/.

Patterson s’est cassé une interception près de la ligne médiane et a joué un beau passe-et-va avec Kevin Nisbet au bord de la surface de réparation de la Moldavie.

Le premier tir de l’arrière droit des Rangers a été sauvé, mais Dykes a emboîté le pas au deuxième poteau avec une frappe facile.

L’Ecosse a gagné 1-0.

Photo de Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/.

Que disent les fans des Rangers et du Celtic ?

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, les fans des Rangers et du Celtic ont été impressionnés par la performance de Patterson.

Eh bien, certains d’entre eux de toute façon.

Les Rangers et le Celtic sont des rivaux acharnés de Old Firm, et il est vraiment encourageant de voir les supporters des Hoops louer Patterson.

Cela montre à quel point l’arrière droit des Rangers était bon contre l’Écosse ce soir.

Patterson a décoché deux tirs, a obtenu une précision de passe de 77,6 %, a effectué 85 touches, a tenté un dribble, a effectué un tacle, trois interceptions et deux dégagements, et a effectué trois centres.

Patterson ne restera pas longtemps chez les Rangers s’il ne commence pas à avoir un temps de jeu régulier. Trop beau pour être un sous-marin – Danny Kane_050FIVE (@DannyKane92) 4 septembre 2021

En tant qu’homme celtique, il me rappelle quand Tierney a percé, tous les fans celtiques disaient de la qualité pure après quelques matchs. Les fans des Rangers disent la même chose avec Patterson. D’abord je l’ai vraiment vu ce soir, il a l’air de qualité. – cormac (@mursomurr) 4 septembre 2021

Crédit où les crédits sont dus, super jeu de petit Patterson là-bas – Tout celtique (@aboutceltic) 4 septembre 2021

Il a été décent la nuit, nous jouons à la Moldavie – Dundeebhoy🍀 (@dundeeBHOY) 4 septembre 2021

Nathan Patterson et Calvin Ramsay sont les nouveaux Robertson et Tierney – Lewis (@lp9819) 4 septembre 2021

il est classe. J’avais vraiment besoin de lui dans cette défense – Elax (@ElaxOfficialG) 4 septembre 2021

Patterson et Gilmour dirigent le spectacle. Blues Bros. 😋😛 – TweetyPie (@woebetideme) 4 septembre 2021

Quel que soit le temps de jeu cette saison, Patterson est le meilleur joueur – Kevin Mcateer (@kmcateer_utlr) 4 septembre 2021

Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais les Rangers ont reçu une offre massive pour lui. Ramsay a près de 2 ans de moins que lui, et nous devons penser que nous devrions vouloir des chiffres massifs basés sur les chiffres de Patterson. – Will (@willgeorge1514) 4 septembre 2021

Je préfère que Patterson fasse quelques erreurs et s’implique dans tout ce qu’il peut et fait des choses pour l’équipe qu’O’Donnell qui a l’air d’avoir peur du ballon et a peur d’essayer quoi que ce soit. – Charlie🇬🇧 (@Charlie1872_) 4 septembre 2021

Super première mi-temps. J’aurais dû en marquer au moins un de plus. Patterson, Tierney et Gilmour ont l’air classe. Nous avons une équipe assez décente. Encore quelques buts et ce sera un travail de nuit décent 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Glasgowbhoy1 (@D7M1888) 4 septembre 2021

En tant que fan du Celtic, je dois dire ce qu’est un joueur Patterson ; s’il a besoin d’une maison après son passage avec les Rangers, il est plus que bienvenu ici au Celtic ! – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🐺 (@Sicko4Indy) 4 septembre 2021

