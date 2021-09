Certains fans des Spurs époustouflés par de nouvelles images de Bryan Gil

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Certains fans de Tottenham Hotspur ronronnent sur de nouvelles images de Bryan Gil.

L’ailier espagnol a rejoint les Spurs l’été dernier dans le cadre d’un accord d’échange partiel qui a vu Erik Lamela déménager à Séville.

N’ayant joué littéralement que deux minutes en Premier League lors des trois premiers matchs de Tottenham, on sait encore peu de choses sur ce que le joueur de 20 ans peut apporter à l’équipe de Nuno Espirito Santo.

Mais d’après les images d’hier soir, il pourrait être un atout très utile à long terme.

L’Espagne des moins de 21 ans a battu la Russie 4-1 et Gil a été parmi les stars du spectacle.

Une séquence de l’habileté du jeune ailier a attiré un peu d’attention sur les réseaux sociaux, Gil canalisant son Dennis Bergkamp intérieur pour réaliser un sublime morceau de magie.

Voici comment les fans de Tottenham y réagissent :

Nous avons en fait le prochain messi sur nos mains – Doyen (@deanswrld999) 4 septembre 2021

Adaptation

Il pourrait être difficile pour Gil de percer dans le premier XI de Nuno cette saison.

Avec Harry Kane restant, Son Heung-min pourrait être utilisé à grande échelle et avec Steven Bergwijn et Lucas Moura tous deux bénéficiant de solides débuts de campagne, Gil aura du mal pour un football régulier.

Cela dit, ce n’est qu’un enfant de 20 ans et il lui faudra du temps avant de s’adapter complètement.

Il ne s’agit pas seulement de s’habituer au football en Angleterre, qui est plus rapide et plus rude que l’Espagne à tous égards, mais il y a aussi une période d’adaptation nécessaire pour sa vie personnelle, sa vie loin de Hotspur Way.

