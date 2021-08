Certains fans des Spurs ne peuvent pas croire ce que l’ex-joueur « divin » a fait pour le nouveau club

in

Erik Lamela a frappé le sol avec Séville alors que l’attaquant a marqué un but dans les arrêts de jeu lors de sa deuxième apparition pour l’équipe de La Liga.

L’ex-star de Tottenham avait déjà conquis le cœur des supporters de Séville lors de ses débuts lorsque Lamela a marqué deux fois pour guider l’équipe de Julen Lopetegui vers une victoire 3-0 sur le Rayo Vallecano.

Et Lamela a recommencé alors que l’ailier argentin a marqué un but tardif contre Getafe pour assurer une victoire 1-0 à Séville. Placer l’équipe andalouse en tête du classement après deux matchs de Liga.

Lamela n’était pas un buteur régulier pour les Spurs, la meilleure saison de l’attaquant avec Tottenham n’ayant enregistré que 11 buts toutes compétitions confondues lors de la campagne 2015/16.

Pourtant, Séville semble être le club parfait pour que Lamela redécouvre son feu pour avoir marqué but après but. L’ailier compte désormais trois matchs en deux pour le club espagnol.

Et sur les réseaux sociaux, les fans de Tottenham ne pouvaient pas croire cette forme de but que Lamela a trouvée depuis son déménagement à Séville plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Bien que les Spurs aient remporté leurs deux premiers matchs de Premier League, certains supporters sont stupéfaits de voir à quel point Lamela a été impressionnant pour Séville cette saison.

Voici ce que certains fans des Spurs avaient à dire sur Twitter sur Lamela et son dernier but pour Séville…

Je veux dire, ça ressemble juste à une autre mauvaise décision. https://t.co/fM82NWP5mE – Dominique Stewart 🇬🇧🇱🇨 (@BigManDom_) 23 août 2021

L’enfer Spuds le retenait vraiment https://t.co/lVDJq4zWJU – kurtis 🇵🇭 THFCKURT SUSPENDU (@ssiptruk) 23 août 2021

Je n’aurais jamais dû le laisser partir. https://t.co/NjykA0Wcg1 – Pfizeneca Panda (@PandaStalteri) 23 août 2021

Il est divin https://t.co/1t6y7NYpvm – keat (@keatonthfc) 23 août 2021

Ne vous emballez pas. https://t.co/aq70BwloPI – RA N’Dompaidhandsomely (@RSpurs1980) 23 août 2021

Ce gars est tellement inévitable https://t.co/BZVjWlES0e – A🔮 (@ND0MB3L3) 23 août 2021

