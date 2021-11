Certains fans des Spurs réagissent à ce qu’ils entendent de Kane

Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Les fans de Tottenham Hotspur ont réagi aux commentaires de Harry Kane sur l’engagement du club après le limogeage de Nuno Espirito Santo et l’arrivée d’Antonio Conte.

La vie sous Conte, en Premier League, commencera dimanche après-midi lorsque les Spurs affronteront Everton à Goodison Park – ceci après un début mitigé et sapant le moral sous le désormais limogé Nuno.

Eddie Howe à Newcastle est embarrassant

BridTV

6426

Eddie Howe à Newcastle est embarrassant

894515

894515

centre

13872

Cela a commencé avec trois points contre Vitesse en Europa Conference League pour Conte et Kane a expliqué qu’il n’y avait « aucune excuse » pour que les joueurs livrent la marchandise maintenant, comme il l’a dit au Guardian.

Dans ce qui était une interview jolie, honnête et franche du capitaine anglais, il a clairement indiqué que la seule façon pour le club «d’avancer» était que tout le monde soit sur une seule page.

« Il (Conte) nous donnera tout », a déclaré Kane. « Il doit nous améliorer et maintenant c’est à nous de n’avoir aucune excuse.

«Nous devons nous assurer que chaque minute de notre vie, nous essayons de nous améliorer et de gagner pour l’équipe. C’est la seule façon d’avancer. »

Photo de Marc Atkins/.

Les fans des Spurs ont partagé une réaction mitigée à ce qu’ils entendent de Kane, certains suggérant que lui et les joueurs ne donnaient pas tout sous Nuno, ou même n’achetaient pas ce qu’il essayait de leur enseigner à Hotspur Way.

D’un côté, c’est une mauvaise lecture pour l’ancien homme des Wolves, mais de l’autre, peu importe qui se trouve dans la pirogue, vous donnez tout pour le badge.

C’est pourquoi certains critiquent les commentaires de leur joueur, mais d’autres en ont pris un avis positif et ont suggéré que c’était ce qu’ils aimaient entendre de leur attaquant vedette.

Il a été bien documenté ce qui s’est passé avec Kane cet été et comment il a été question de son départ éventuel du club du nord de Londres.

Ce drame a duré la pré-saison et le début de la nouvelle campagne, qui a joué un rôle dans la forme assez abjecte de Kane, d’où la raison pour laquelle il n’a qu’une seule Premier League à son actif.

Mais, avec Conte désormais aux commandes, il espère que cela changera sa forme et qu’il pourra recommencer à montrer son ancien moi parce que Tottenham en a sérieusement besoin.

Voici une sélection de fans des Spurs réagissant aux commentaires de Kane :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’interview de Kane était TRÈS révélatrice. On dirait qu’il ne se souciait tout simplement pas de Nuno. J’ai eu du mal à le respecter en interne. Il connaît Conte depuis 4 jours et va traverser les murs pour lui.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

200k+ pw. Il devrait tout donner pour l’équipe qui lui paie une rançon des Kings et les fans qui l’adorent et qui le soutiennent alors que d’autres ne l’ont pas fait.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Harry en disant cela en parlant des #Spurs me met les larmes aux yeux. C’est le Harry que nous connaissons et aimons, et C’est le Harry qui saigne Tottenham en bleu et blanc. Garçon, nous avons raté CE Harry… #COYS

– Will Velez (@ilikespurs) 5 novembre 2021