Certains fans des Spurs réagissent à une affirmation «vraiment triste» concernant Erik Lamela

Eh bien, cela ressemble à la fin pour Erik Lamela à Tottenham Hotspur.

L’international argentin a rejoint les Spurs pour 30 millions de livres sterling en 2013, dans le cadre du processus de reconstruction après avoir vendu Gareth Bale au Real Madrid.

Et l’ancien ailier rom s’est imposé comme une figure culte de Tottenham au cours des huit dernières années.

Il n’a en aucun cas été le meilleur ou le joueur le plus constant des Lilywhites, mais son éthique de travail, son énergie, sa capacité à éliminer les adversaires – en particulier les joueurs d’Arsenal – et son penchant pour une rabona ont fait de lui un joueur très populaire parmi certains fans du Nord. club de Londres.

Le Celtic a joué un blinder de transfert plus tôt cette semaine

Mais le nouvel homme Fabio Paratici utilise Lamela comme un poids dans l’accord de 21 millions de livres sterling pour signer Bryan Gil de Séville.

Selon Alasdair Gold, qui couvre exclusivement le club pour Football London, Lamela aime toujours Tottenham et a eu besoin de beaucoup de conviction pour accepter de déménager en Espagne.

Et voici comment certains fans des Spurs ont réagi à cette évolution :

Paratici est impitoyable – hmcoys7 (@thfchal_) 23 juillet 2021

Dis ce que tu veux, il aimait ce club avec tout ce qu’il avait – AD ✨ (@thfcabhi) 23 juillet 2021

Son intensité et l’urgence qu’il a apportée au jeu vont manquer lorsqu’il est amené en tant que sous-marin – waztap (@waztap) 23 juillet 2021

Ffs je me sens vraiment mal maintenant – Joseph #EnicOut #BackDele (@_JosephxThfc2_) 23 juillet 2021

En fait, je me sens assez triste qu’il parte et que c’est la fin d’une époque chez les Spurs, mais c’est probablement pour le mieux maintenant puisqu’il a 29 ans et qu’il approche des dernières années de sa carrière et qu’il reste 1 an sous contrat. – éperon (@spursma74584112) 24 juillet 2021

C’est en fait vraiment triste ffs – a$ap rocky + tyler supremacy😇 (@thfcalfonzile) 23 juillet 2021

Bon choix

Dix-sept buts et 23 passes décisives en 177 matchs de Premier League pour Tottenham raconte sa propre histoire.

Étant donné qu’il est un joueur offensif, Lamela n’a pas suffisamment contribué et vous ne pouvez pas reprocher à Paratici de vouloir le faire évoluer.

Cela étant dit, il serait négligent d’ignorer la montagne de problèmes de blessures qui affligent le Sud-Américain depuis son arrivée sous Andre Villas-Boas.

Il a raté une année complète de football entre 2016 et 2017 en raison d’une blessure à la hanche, alors qu’il y a eu une litanie d’autres maux qui ne lui ont pas rendu service.

Si et quand il y va, on se souviendra de lui avec émotion pour la plupart. Il a toujours joué pour l’écusson sur le devant du maillot et c’est pourquoi le nom au dos restera dans les mémoires.

