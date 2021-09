Certains fans des Spurs réagissent après avoir entendu qui Paratici veut maintenant, au milieu des rapports

Photo par Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via .

Les fans de Tottenham se sont tournés vers Twitter pour réagir après que Calciomercato a révélé que Fabio Paratici envisageait une décision pour le défenseur de la Roma Roger Ibanez.

Eh bien, le média italien pense que Paratici veut amener un autre défenseur dans le nord de Londres et vise l’international brésilien à 6 sélections.

Ibanez brille actuellement sous José Mourinho alors que la Roma occupe la quatrième place de la Serie A, le défenseur central faisant sept apparitions dans toutes les compétitions.

Cela a alerté les Spurs sur les qualités du Sud-Américain.

Paratici a déjà fait une descente dans l’élite italienne pour son défenseur de l’année en titre Cristian Romero, qui a été signé par Atalanta pour 42,5 millions de livres sterling.

Maintenant, il veut voler à Mourinho l’un de ses meilleurs joueurs à Ibanez.

Le joueur de 22 ans était également recherché par Arsenal en 2020.

La saison dernière, lorsque Harry Kane et Heung-min Son marquaient pour le plaisir, c’était la ligne de fond de Tottenham qui était le problème.

Maintenant, après trois clean-sheets en cinq matchs de Premier League, c’est l’attaque qui s’avère problématique, avec seulement trois buts marqués lors de ces sorties.

À cet égard, Paratici doit trouver à Nuno Espirito Santo un nouvel attaquant, de préférence une source de créativité.

Au 14 septembre, Tottenham avait créé le même nombre d’occasions de but nettes que le gardien de Brighton Robert Sanchez. Une. (Qui a marqué).

C’est tout simplement inacceptable. Si la prochaine signature de Paratici n’est pas un milieu de terrain créatif, de nombreuses questions devraient être posées.

Pour l’instant, voyons ce que les fans de Tottenham sur Twitter ont dit à propos de la mise à jour de Calciomercato…

Pourquoi? Nous devons encore remplacer Eriksen car Alli et Lo Celso ne sont pas à la hauteur pour créer des passes décisives pour notre attaque

Nous sommes assez empilés pour les CB maintenant, que diriez-vous d’essayer de monter de l’autre côté et de marquer un but ou deux, il y a encore et un trou en forme d’Eriksen dans notre équipe.

– Joel Clements (@joelclements) 21 septembre 2021