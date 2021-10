Certains fans des Spurs s’inquiètent du chiffre de 146 000 £ par semaine après une interview « inquiétante »

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Nuno Espirito Santo a défendu la qualité de la créativité de l’équipe des Spurs après leur défaite 1-0 contre West Ham United. Pourtant, les fans ne sont pas convaincus par la défense du manager portugais.

S’adressant à la presse via Four Four Two, l’entraîneur de 146 000 £ par semaine a parlé des qualités créatives de son équipe. C’était après qu’on lui ait demandé s’il pensait qu’il y avait un manque de créativité dans l’équipe de Tottenham.

L’équipe de Nuno n’a pas réussi à enregistrer un seul tir en seconde période contre les Hammers. De plus, avec Tottenham du côté des perdants d’un autre derby londonien, la pression monte pour l’ancien entraîneur des Wolves.

En effet, les problèmes commencent à s’accumuler pour Tottenham. Pourtant, la réponse de Nuno à la presse sur le manque de créativité n’était pas ce que les supporters des Spurs voulaient entendre.

Que diable se passe-t-il à Benfica ?!

BridTV

4557

Que diable se passe-t-il à Benfica ?!

852896

852896

centre

13872

Nuno a déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur le manque de créativité de l’équipe des Spurs : « Je pense que l’équipe doit être équilibrée. Pour être équilibré en termes de présence des joueurs.

Le patron de Tottenham a ajouté : « En plus d’être de bons joueurs, ils nous donnent l’équilibre dont l’équipe a besoin. Et nous avons assez de créativité avec nos arrières latéraux, nos attaquants. Je ne suis pas d’accord avec toi, je ne suis pas d’accord avec toi.

Les fans des Spurs critiquent les commentaires de Nuno sur la créativité de l’équipe

Photo par IAN KINGTON/IKIMAGES/. via .

En effet, les fans des Spurs sur les réseaux sociaux étaient préoccupés par la réponse de Nuno. Et certains supporters pensent que l’ancien valencien est en sursis dans le nord de Londres.

Voici ce que certains fans des Spurs avaient à dire sur Twitter à propos des commentaires de Nuno…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

et c’est là qu’il doit partir. il a réussi à neutraliser l’un des meilleurs partenariats de frappe de la ligue. tant pis – nous pouvons être meilleurs défensivement. eh bien, ça ne marche pas, n’est-ce pas. il est temps d’être plus courageux sur le ballon. peut-être avoir des plans réels pour attaquer – Adam Stewart (@adamstewart1980) 25 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je ne crois PAS en Nuno Espírito Santo – J (@SAANCEZSZNN) 25 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Délirant pic.twitter.com/iDRJOr3SHs – Matt (@mattpage2000) 25 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il m’inquiète avec ses réponses.

Les Spurs ont créé si peu d’occasions et marqué si peu de buts – c’est clairement un manque de créativité et une menace de but.

Devrait courir après Aouar ou similaire en janvier, ainsi que Vlahovic, mais Levy/ENIC ne le fera pas — Tout cela semble un peu trivial maintenant 💙 (@MattyFrench82) 25 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

pic.twitter.com/p9zTlag6yJ – ap (@otheranthony) 25 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mon gars ne comprend pas ce qu’est la créativité Si vous allez jouer avec des arrières latéraux, assurez-vous au moins d’avoir plus d’une personne dans la boîte 😭😭 – Rg_nald🇿🇦 (@Rg_nald_SA) 25 octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, Scholes affirme que la star de West Ham devient « complète », le compare à la légende d’Anfield