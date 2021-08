Certains fans des Spurs sont stupéfaits par l’annonce officielle du club

in

Tottenham a confirmé que le talent de 17 ans Alfie Devine a signé son premier contrat professionnel avec le club.

Le club a annoncé sur le site officiel de son club que l’attaquant avait mis le stylo sur papier sur un contrat à long terme avec le club du nord de Londres. Devine est considérée comme l’une des perspectives les plus excitantes de Tottenham.

L’adolescent a signé pour l’équipe de Premier League l’année dernière et a depuis non seulement fait partie de l’équipe première, mais a également marqué pour l’équipe senior contre Marine en FA Cup.

Ce faisant, Devine est devenu à la fois le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour les Spurs dans leur histoire ainsi que le plus jeune buteur du club.

En effet, l’attaquant a un grand avenir devant lui, et sous Nuno Espirito Santo, Devine pourrait figurer davantage pour les Spurs avec le manager portugais.

De plus, la participation de Tottenham à l’UEFA Europa Conference League signifie que Devine jouera probablement des minutes en équipe première si les Spurs se qualifient pour les phases de groupes de la compétition.

Photo par Alex Pantling/.

Devine a déjà touché une corde sensible chez les fans des Spurs depuis son départ de Wigan. De plus, sur les réseaux sociaux, les supporters étaient stupéfaits et ravis que l’adolescent ait signé un contrat à long terme avec le club.

Voici ce que certains fans de Tottenham avaient à dire à propos de la signature d’un nouveau contrat par Devine avec le club sur Twitter…

C’est une bonne nouvelle pour laquelle je ne peux même pas prendre le micro ou pousser Daniel – Oser est trop cher (@toDAREis2DEAR) 1er août 2021

Gros ballon – Blair Dunlop (@BlairDunlop) 1er août 2021

Garçon étoile – Jack (@SpursIad) 1er août 2021

Bien géré, ce gamin pourrait être un joueur exceptionnel. #COYS – John Sharkie #enicout #levyout (@MrSharkie) 1er août 2021

Félicitations Alfie, super jeune talent. – PitbullTHFC (@pitbullthfc) 1er août 2021

Bien mérité. De bonnes choses à venir de ce gars. La ligue de conférence sera une grande chance pour lui. #THFC #COYS – Jacob Baum (@jacob_baum_) 1er août 2021

