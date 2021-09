Certains fans d’Everton pensent que leur joueur est une “race différente” maintenant

in

Certains fans d’Everton sur les réseaux sociaux se sont montrés lyriques à propos d’Abdoulaye Doucoure après sa performance contre Burnley.

Le milieu de terrain français était au top de sa forme lundi soir. Il a récolté deux passes décisives, portant son total à quatre pour la saison et s’il n’y avait pas eu un appel serré, il aurait eu son propre but contre les Clarets.

Doucoure a été tout à fait brillant cette saison. Il a joué un rôle plus avancé sous Rafa Benitez, et les Toffees ont bénéficié de son influence accrue plus haut sur le terrain.

Ses chiffres parlent d’eux-mêmes, un but et trois passes décisives en quatre matchs est un retour incroyable pour un joueur qui a été largement utilisé comme joueur défensif la saison dernière.

Les fans d’Everton ont bavé sur la métamorphose de Doucoure en un as à l’esprit offensif, et il semble que Benitez ait vraiment débloqué les talents du milieu de terrain.

Voici ce que les fidèles de Goodison Park ont ​​dit sur les réseaux sociaux…

Photo de Tony McArdle/Everton FC via .

Doucoure est une race différente cette saison. Pourrait juste le mettre dans mon équipe fpl – 𝐌𝐀𝐍𝐍𝐈𝐄 (@mannie_efc) 13 septembre 2021

Doucoure est un baller #efc – T🏆 (@TomLeeds97) 13 septembre 2021

Doucoure réalise les dix meilleures minutes de sa carrière. Irréel. #efc #coyb #utft – Mark English (@rulitos14) 13 septembre 2021

Travail léger pour les Bleus. Doucoure est Joueur 💪🏻🔵🔵🔵 #EFC – Stevie Kelly (@steviekellyefc) 13 septembre 2021

Pas étonnant que Doucoure ait été spectaculaire cette saison lorsqu’il a été autorisé à aller plus loin. On dirait que nous l’utilisons enfin dans sa meilleure position et formons un partenariat solide avec Allan👊 https://t.co/v4d3jV7R5x – Kai (@Efc_Kai) 13 septembre 2021

Penser que Doucoure était MOTM n’a pas arrêté de courir tout le match, a couvert du terrain, n’est-ce pas ! – Mark EFC 💙 (@shaw_80) 13 septembre 2021

Photo de Tony McArdle/Everton FC via .

