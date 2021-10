Photo de Michael Regan – UEFA/UEFA via .

Étant donné que le Bayern Munich a eu tendance à vaquer à ses occupations avec une efficacité impitoyable et semblable à une machine à la fois sur le terrain et dans la salle de réunion ces dernières années, il peut être surprenant d’apprendre que de sérieuses questions commencent à être posées sur le planification à long terme du club.

Après des mois de négociations prolongées et interminables qui ont fait du bien à la réputation d’aucune des deux parties, l’une des superstars du FC Hollywood a troqué Munich contre Madrid presque dès l’ouverture du mercato.

Quelques semaines plus tard, Javi Martinez a suivi David Alaba à la porte.

Le Bayern n’a pas non plus réussi à lier Niklas Sule à un nouvel accord, les pourparlers semblent avoir été rompus avec Kingsley Coman tandis que, selon Calciomercato, Corentin Tolisso a également décidé de ne pas prolonger son séjour à Saberner Strasse.

Cela signifie qu’en l’espace de deux ans seulement, cinq des joueurs qui ont contribué au triomphe du Bayern en Ligue des champions 2020 – dont le vainqueur du match Coman – ont peut-être quitté l’Allianz Arena avec des transferts gratuits.

Cela ne reflète pas particulièrement bien le directeur sportif qui divise Hasan ‘Brazzo’ Salihamidzic; un homme déjà sous pression suite aux arrivées malheureuses de Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa et Michael Cuisance.

Par rapport à Sule, Coman et Alaba – des habitués du Bayern XI – on pardonnerait de supposer que le départ potentiel de Tolisso n’aurait pas entraîné une augmentation de l’émazépam dans les arrondissements de Bavière.

Le record du Bayern signé en 2017, une série de blessures impitoyables et implacables ont limité le vainqueur de la Coupe du monde de 42 millions de livres sterling à seulement 15 départs en Bundesliga depuis le début de 2018/19 après tout.

Et même lorsqu’il est en pleine forme, il est difficile de voir une place dans le milieu de terrain déjà bien garni de Julian Nagelsmann pour Tolisso.

Photo de FABIAN BIMMER/POOL/. via .

Selon Calciomercato, des pourparlers concernant un déménagement à prix réduit à Tottenham Hotspur sont maintenant en cours avec Fabio Paratici, directeur général du club, qui a tenté en vain d’attirer Tolisso à la Juventus l’année dernière.

Mais ce n’est pas la perte potentielle de la capacité de passe de Tolisso et du tir à longue distance qui pousse les fans du Bayern à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux.

C’est le fait que, encore une fois, le club a échoué dans ses tentatives de lier un joueur de l’équipe première à un nouveau contrat.

Avec Sule, Coman, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Thomas Muller et Robert Lewandowski devant tous devenir des agents libres avant septembre 2023, un précédent inquiétant a été créé.

Photo par Alexander Hassenstein/.

