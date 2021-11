Certains fans du Celtic louent la signature d’Ange à 7 000 £ par semaine après les exploits d’Aberdeen

Photo de Ian MacNicol/.

Le Celtic a remporté une énorme victoire dimanche après-midi alors que les Hoops l’emportaient 2-1 sur Aberdeen. Avec Jota encore une fois le héros des géants écossais.

Le jeune Portugais a marqué le premier but du match alors que la star en prêt de Benfica, qui gagne 7 000 £ par semaine, a marqué son huitième but de la saison.

Avec Callum McGregor remportant le vainqueur à l’heure de jeu, ce fut un résultat énorme pour l’équipe d’Ange Postecoglou. La victoire a gardé le Celtic sur les talons des Rangers pour la première place du classement de la Premiership écossaise.

Quant à Jota, sa performance a une fois de plus été accueillie avec une réaction extrêmement positive sur les réseaux sociaux. L’attaquant portugais a joué un rôle clé dans la victoire du Celtic sur Aberdeen.

Celtic 2-1 Aberdeen | Réaction en direct

En effet, le joueur de 22 ans devient peu à peu l’un des joueurs les plus appréciés du club cette saison. Et les fans du Celtic prieront pour que le prêt du Jota devienne permanent à l’été 2022.

Avec Cameron Carter-Vickers et Kyogo Furuhashi florissant à Celtic Park, le record de transfert de Postecoglou a jusqu’à présent été exceptionnel avec les géants écossais.

Les fans du Celtic louent Jota après les exploits d’Aberdeen

Alors que Kyogo a été une révélation pour le Celtic, on ne peut nier que Jota a complètement volé le cœur des supporters depuis son arrivée en Écosse. Et son but contre les Dons a encore renforcé l’admiration des fans pour l’attaquant.

A tout juste 22 ans, le prêté de Benfica a un grand avenir devant lui dans le football. Et les fans du Celtic sur les réseaux sociaux ont été séduits par Jota après sa frappe cruciale pour les Hoops contre Aberdeen ce week-end.

Voici ce que certains fans du Celtic avaient à dire sur Twitter à propos du but de Jota contre Aberdeen…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’aime vraiment cet homme – Matt (@MattAll70333850) 28 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il a volé mon coeur — LouMun 💚🇯🇵 (@lfmunro) 28 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Faites-le signer M. Celtic pic.twitter.com/q35eHPvuXl – Votre meilleur ami (@ColinRossWilson) 28 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je l’aime – Margaret Mckee🍏 (@margaret8662254) 28 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

pic.twitter.com/gK9cckyisP – Kyle (@kyle_kyle30) 28 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tu dois avoir la foi une foi une foi ! – michael magee (@Kelton59P) 28 novembre 2021

