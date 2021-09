Certains fans du Real Madrid réagissent à la réclamation de Gareth Bale à Tottenham

in

Les fans du Real Madrid ont réagi sur Twitter à Gareth Bale, affirmant que son retour à Tottenham la saison dernière le rendait “plus heureux”, comme il l’a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match de Galles contre la Biélorussie.

Le joueur de 32 ans a passé un prêt d’une saison à Tottenham lors de la dernière campagne, et même s’il n’a pas commencé régulièrement, il a été beaucoup plus efficace et productif que ne le suggéraient ses minutes.

En 20 matchs de Premier League, dont dix n’étaient que des titularisations, le Gallois a marqué 11 buts et délivré deux passes décisives aux couleurs de Tottenham (transfermarkt).

Ce fut une sortie impressionnante de Bale étant donné qu’il a à peine joué, Jose Mourinho a été beaucoup critiqué pour sa tactique, et à la fin, il a été limogé avant la fin de la saison.

Et maintenant, Bale a parlé de son retour dans le nord de Londres et du fait que c’était une “pause” dont il avait besoin et il savait que c’était un “bon environnement” pour lui.

Les fans du Real Madrid ont offert une réaction mitigée aux affirmations de Bale et ils espèrent maintenant qu’il prouvera sa valeur sous leurs couleurs maintenant.

Pour être honnête, peu de gens se seraient probablement attendus à ce que Bale revête à nouveau les couleurs de Madrid, mais il se retrouve dans cette situation.

Le retour de Carlo Ancelotti au Bernabeu a aidé et le Gallois a commencé les trois matchs de la Liga jusqu’à présent ce trimestre.

Il se pourrait bien que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions revienne dans les bons livres des supporters madrilènes, car il n’a pas exactement été d’accord avec les supporters du club au fil des ans.

Néanmoins, voici une sélection de fans du Real Madrid réagissant à l’affirmation de Bale :

Il a été formidable jusqu’à présent. J’espère qu’il pourra revenir à l’heure du 2016-17-18 – Prime (@PrimeRM_1) 4 septembre 2021

J’espère qu’il est heureux à Madrid ! J’adore ce gars, peu importe ce qu’il a fait, tout le monde a des hauts et des bas ️ – Salman ! (@salmanaslam19) 4 septembre 2021

Il va beaucoup mieux maintenant alors bouger a vraiment fonctionné – Ali_H7 (@Beef_Jerky7) 4 septembre 2021

Il a réalisé ce que c’était que d’aller dans un si petit club – ‘ (@MbappeProp) 4 septembre 2021

Laisse-le jouer cette saison Carlo – Fils de football (@blanco_threads) 4 septembre 2021

Tremplin – 🐢 (@thatsmyyboyy) 4 septembre 2021

Maintenant prouve – Gustavo Rivas (@Pelonimus) 4 septembre 2021

