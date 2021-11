Certains fans non-Spurs sont furieux de la rumeur concernant Tottenham

Photo de Claudio Villa – Inter/Inter via .

Certains fans de Manchester United sur les réseaux sociaux ont réagi après que de nombreux médias ont rapporté que Tottenham cherchait à amener Antonio Conte dans le nord de Londres.

Les Spurs se sont séparés de Nuno Espirito Santo, et bien qu’il leur ait fallu des mois pour trouver un remplaçant après le limogeage de Jose Mourinho, il semble qu’ils n’auront pas les mêmes problèmes cette fois-ci.

En effet, il semble que Conte soit l’homme que les Spurs veulent, et comme vous pouvez l’imaginer, les supporters de Manchester United ont eu beaucoup à dire à ce sujet.

Le prochain manager de Man United pourrait être affreux.

Pas plus tard que la semaine dernière, il semblait que Conte pourrait se rendre à Old Trafford, il a été signalé qu’il voulait le poste et après une défaite 5-0 contre Liverpool, le travail d’Ole Gunnar Solskjaer était sous une pression immense.

Cependant, il semble maintenant que l’avenir de Solskjaer soit beaucoup plus sûr et Conte serait prêt à assumer un autre rôle.

Naturellement, certains fans de United ne sont pas ravis de cela, Conte est un entraîneur de classe mondiale qui a fait ses preuves au plus haut niveau, et il y a des raisons de croire qu’il ferait un bien meilleur travail que Solskjaer s’il avait les rênes à Old Trafford et l’incroyable capacité d’achat qui accompagne le travail.

Voici ce que les fans de United ont dit à propos des liens de Conte avec les Spurs…

Photo de Mattia Ozbot/Soccrate/.

J’ai hâte que Conte prenne les Spurs au-dessus de nous aussi #MUFC – David Klauber (@DavidKlauber) 1er novembre 2021

Nous venons de rater un entraîneur qui fait sans doute partie des 5 meilleurs entraîneurs du football mondial, car notre conseil d’administration pense que quelque chose ira bien avec Ole 🤨 Je déteste mon club #MUFC #Conte – Matt Davidson (@MattDavidson_95) 1er novembre 2021

Conte to Spurs est presque terminé, c’est le plus frustré que j’ai été en tant que fan de #MUFC. Notre conseil d’administration tarde toujours à réagir, quelle putain de honte ! – Red Lad (@RedLad_) 1er novembre 2021

Oh pas de contenu en tant que manager des éperons – Rym (@Rym_MUFC) 1er novembre 2021

Donc, on dirait qu’il va à Tottenham. Je souhaite qu’il rejette et quoi pour le travail de United et apporte de la stabilité au club. – Dwen (@MUFC_DA) 1er novembre 2021

Ça va faire si mal de voir le « Here We Go » et de voir une photo de Conte tenant une chemise de Tottenham #mufc #Conte #OleOut – J (@RU2094) 1er novembre 2021

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

