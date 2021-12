Certains Google Pixel ne peuvent pas lire de contenu HD sur des plateformes comme Netflix et c’est la raison | La technologie

De nombreux utilisateurs de téléphones Google ne peuvent pas profiter du contenu Android et le problème existe depuis longtemps sur leurs appareils mobiles sans sembler être une solution à proximité.

Les téléphones portables sont devenus des centres de divertissement à leur meilleur. Il est désormais impossible de concevoir un smartphone sans l’idée qu’il puisse lire des vidéos, des séries et des films. Le trou dans les plateformes de streaming a rendu cette situation beaucoup plus pressante.

Mais que se passe-t-il lorsque votre téléphone mobile ne peut pas reproduire le contenu des services avec la plus haute qualité ? Beaucoup peuvent penser que cela est dû à un manque de puissance ou parce que l’appareil n’est pas adapté aux besoins d’une telle plateforme. Mais la réalité est plus compliquée.

Les terminaux Android disposent de certains certificats auxquels ils doivent se conformer pour effectuer certaines actions. Ces certificats sont dans la plupart des cas délivrés par Google et, souvent, ils n’arrivent pas avec le lancement de l’appareil. En fait, il faut attendre longtemps pour qu’ils atterrissent au terminal.

La certification dont les terminaux ont besoin pour profiter de Netflix et d’autres plates-formes à la résolution maximale est Widevine L1. On peut penser que les terminaux Google ont toujours cette certification, mais la réalité est complètement différente. De nombreux utilisateurs ont commencé à refléter leurs plaintes sur Internet.

Dans Reddit, on a vu comment les plaintes se concentrent sur l’absence de cette certification dans le Google Pixel 5. Et, c’est que, le désespoir a derrière huit mois d’attente. Le principal problème est que plusieurs terminaux sont passés de Widevine L1 à Widevine L3.

Cette erreur a rendu impossible la jouissance des différents contenus avec la plus haute qualité et affecte également le temps, par exemple, d’envoyer ces contenus aux téléviseurs utilisant les Chromecasts de Google. De plus, Google semble n’avoir donné aucune réponse à ces plaintes d’utilisateurs.

Nous devrons être attentifs pour savoir comment cette situation évoluera au cours des prochains mois, mais il est tout à fait inacceptable que de nombreux utilisateurs continuent de ne pas pouvoir profiter du contenu Netflix à sa résolution maximale sur les propres téléphones de Google.