Certains gouvernements d’État n’émettent pas de garanties bancaires aux sucreries liées aux partis Oppn, selon Amit Shah

Le ministre de l’Intérieur et de la Coopération de l’Union, Amit Shah, a fait samedi une remarque voilée contre le gouvernement MVA au Maharashtra, affirmant que des garanties bancaires n’étaient pas délivrées à certaines sucreries ayant des liens avec les dirigeants des partis d’opposition.

Shah s’exprimait lors d’une réunion liée au secteur de la coopération dans le district d’Ahmednagar, à quelque 250 kilomètres d’ici. « Je ne suis pas là pour casser quelque chose mais pour rejoindre les chaînons manquants. Cependant, j’ai vu que certains gouvernements d’États n’accordent pas de garanties bancaires aux sucreries dont la direction est politiquement liée à des partis d’opposition. Pourquoi les gouvernements ne peuvent-ils pas régler leurs problèmes liés aux sucreries au sein de l’État concerné au lieu de nous inciter à tenir des audiences à New Delhi », a déclaré Shah.

« Cette pratique n’est pas juste. Le gouvernement de l’État doit s’élever au-dessus de la politique. Je ne vais pas être un spectateur muet dans ce secteur. Le mouvement de coopération du Maharashtra est aussi sacré que Kashi pour beaucoup de gens », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il observerait ce que faisaient les sociétés coopératives plutôt que « qui le gère et leurs penchants politiques ».

Shah, tout en affirmant que le secteur de la coopération a besoin d’être modernisé et compétitif, a déclaré que les banques coopératives centrales de district du Maharashtra étaient saluées pour leurs bonnes performances auparavant, mais que la plupart d’entre elles étaient mal gérées maintenant. C’est la corruption qui a paralysé ces banques et non la RBI (règles et règlements), a-t-il ajouté. Incidemment, le district d’Ahmednagar a la distinction d’avoir mis en place la première sucrerie coopérative d’Asie, qui est actuellement gérée par le député du Congrès devenu BJP Radhakrishna Vikhe Patil.

